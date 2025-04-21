«Увидел заявление в новостях»: главный свердловский коммунист высказался о выдвижении в губернаторы

С лидером свердловских коммунистов, депутатом заксобрания Александром Ивачевым руководство партии пока не вело никаких переговоров по поводу его участия в выборах губернатора в сентябре. Об этом он рассказал URA.RU, комментируя заявление первого зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина о поддержке Ивачева на выборах главы региона.
«Пока никаких переговоров ни с кем не было. Я тоже в новостях видел заявление руководства. Как я говорил раньше: партия скажет, комсомол ответит „есть“. Если региональная конференция выдвинет мою кандидатуру и центральный комитет поддержит, то, конечно, пойду [на выборы губернатора]», — сказал Ивачев. О том, что именно он основной кандидат в губернаторы от КПРФ, URA.RU писало 7 апреля.
Для Ивачева это будут вторые губернаторские выборы. Первые прошли в 2022 году, тогда он стал вторым после Евгения Куйвашева, набрав 12,9% голосов. «Я готов, видение программы у меня есть. Жизнь показала, что все, о чем мы говорили три года назад, оно актуально абсолютно», — добавил Ивачев. Все новости о подготовке к выборам губернатора — в сюжете URA.RU.
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