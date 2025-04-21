21 апреля 2025

В Тюмени за бесценок распродают пасхальные куличи. Скрин

В Тюмени продают куличи за 9 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Куличи можно купить меньше, чем за 20 рублей
Куличи можно купить меньше, чем за 20 рублей Фото:

В магазинах Тюмени практически за бесценок распродают пасхальные куличи. За 300-граммовую сладкую булочку просят уже 19 рублей, в то время как в канун праздника стоимость начиналась от 120 рублей. Информация о ценах взята с сервисов по доставке продуктов.

«Кулич пасхальный с цукатами, 300 грамм. Цена — 19 рублей 99 копеек», — указано в приложении.

За аналогичный вес кулича от другого производителя также указана минимальная цена 19 рублей. За девять рублей нашелся самый дешевый пасхальный десерт в городе, однако, вес его составляет 200 грамм.

В канун праздника стоимость пасхальных куличей в Тюмени доходила до 600 рублей за 500 грамм. Минимальная цена в местных магазинах начиналась от 120 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В магазинах Тюмени практически за бесценок распродают пасхальные куличи. За 300-граммовую сладкую булочку просят уже 19 рублей, в то время как в канун праздника стоимость начиналась от 120 рублей. Информация о ценах взята с сервисов по доставке продуктов. «Кулич пасхальный с цукатами, 300 грамм. Цена — 19 рублей 99 копеек», — указано в приложении. За аналогичный вес кулича от другого производителя также указана минимальная цена 19 рублей. За девять рублей нашелся самый дешевый пасхальный десерт в городе, однако, вес его составляет 200 грамм. В канун праздника стоимость пасхальных куличей в Тюмени доходила до 600 рублей за 500 грамм. Минимальная цена в местных магазинах начиналась от 120 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...