В магазинах Тюмени практически за бесценок распродают пасхальные куличи. За 300-граммовую сладкую булочку просят уже 19 рублей, в то время как в канун праздника стоимость начиналась от 120 рублей. Информация о ценах взята с сервисов по доставке продуктов.
«Кулич пасхальный с цукатами, 300 грамм. Цена — 19 рублей 99 копеек», — указано в приложении.
За аналогичный вес кулича от другого производителя также указана минимальная цена 19 рублей. За девять рублей нашелся самый дешевый пасхальный десерт в городе, однако, вес его составляет 200 грамм.
В канун праздника стоимость пасхальных куличей в Тюмени доходила до 600 рублей за 500 грамм. Минимальная цена в местных магазинах начиналась от 120 рублей.
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