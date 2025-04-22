Володин выразил соболезнования в связи со смертью Церетели

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Он отметил выдающийся вклад художника в развитие отечественной и мировой культуры.
«Уход Зураба Константиновича — невосполнимая утрата. Его огромный вклад в искусство навсегда останется частью отечественной и мировой культуры», — цитирует telegram-канал ГД слова Володина. Он также отметил, что Церетели был автором уникальных произведений искусства, известных во всем мире. Кроме этого, он воплотил тысячи творческих задумок с характерным художественным взглядом и глубиной мысли, а его работы отражают высочайшее мастерство и гражданственность.
Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года в своем доме в Переделкино из-за остановки сердца. Художник не имел серьезных заболеваний, которые могли бы привести к смерти. Церетели был одним из самых известных российских скульпторов и автором множества памятников и монументальных композиций, установленных в России и за рубежом. Среди наиболее известных произведений Церетели — памятник Петру I в Москве, монумент «Дружба навеки», памятник Иосифу Сталину, Франклину Рузвельту и Уинстону Черчиллю в Ялте и многие другие.
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