В Тюмени откладывается возвращение Zara

В Тюмени не ждут возвращения брендов Zara, Bershka и Stradivarius. Об этом сообщили в PR-службе ТРЦ «Кристалл», где и располагались магазины ушедших марок. Ранее в сети появились сообщения об открытии филиалов в Екатеринбурге.
«В ближайшие месяцы мы не ждем возвращения Zara. Никаких указаний пока не было. У нас есть партнер, который сейчас работает на их месте», — сообщили в PR-службе торгового комплекса.
Сообщения о возвращении ушедших брендов Zara, Bershka и Stradivarius появились недавно. Уральским сотрудникам магазинов сообщили, что это произойдет в течение девяти месяцев. Ранее эти точки покинули российский рынок из-за санкций в 2022 году, после чего торговые площади заняли другие арендаторы.
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