21 апреля 2025

В Тюмени откладывается возвращение Zara

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин в Тюмени не работает уже три года
Магазин в Тюмени не работает уже три года Фото:

В Тюмени не ждут возвращения брендов Zara, Bershka и Stradivarius. Об этом сообщили в PR-службе ТРЦ «Кристалл», где и располагались магазины ушедших марок. Ранее в сети появились сообщения об открытии филиалов в Екатеринбурге.

«В ближайшие месяцы мы не ждем возвращения Zara. Никаких указаний пока не было. У нас есть партнер, который сейчас работает на их месте», — сообщили в PR-службе торгового комплекса.

Сообщения о возвращении ушедших брендов Zara, Bershka и Stradivarius появились недавно. Уральским сотрудникам магазинов сообщили, что это произойдет в течение девяти месяцев. Ранее эти точки покинули российский рынок из-за санкций в 2022 году, после чего торговые площади заняли другие арендаторы.

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В Тюмени не ждут возвращения брендов Zara, Bershka и Stradivarius. Об этом сообщили в PR-службе ТРЦ «Кристалл», где и располагались магазины ушедших марок. Ранее в сети появились сообщения об открытии филиалов в Екатеринбурге. «В ближайшие месяцы мы не ждем возвращения Zara. Никаких указаний пока не было. У нас есть партнер, который сейчас работает на их месте», — сообщили в PR-службе торгового комплекса. Сообщения о возвращении ушедших брендов Zara, Bershka и Stradivarius появились недавно. Уральским сотрудникам магазинов сообщили, что это произойдет в течение девяти месяцев. Ранее эти точки покинули российский рынок из-за санкций в 2022 году, после чего торговые площади заняли другие арендаторы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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