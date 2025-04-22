На северо-западе Челябинска многотонный грузовой автомобиль ДАФ FX 105 наехал на женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая с многочисленными травмами доставлена в больницу, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
«38-летний водитель автомобиля ДАФ FX 105 наехал на 55-летниюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора около дома №238 по проспекту Победы. С травмами пострадавшая доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла в десятом часу вечера. Женщина могла попасть в слепую зону фуры.
На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан ранее в ДТП с фурой погиб мотоциклист. Водитель грузовой машины не предоставил байку преимущество на дороге, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГАИ.
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