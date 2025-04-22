Женщина попала под колеса многотонной машины в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария произошла вечером 21 апреля
Авария произошла вечером 21 апреля Фото:

На северо-западе Челябинска многотонный грузовой автомобиль ДАФ FX 105 наехал на женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая с многочисленными травмами доставлена в больницу, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

«38-летний водитель автомобиля ДАФ FX 105 наехал на 55-летниюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора около дома №238 по проспекту Победы. С травмами пострадавшая доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в десятом часу вечера. Женщина могла попасть в слепую зону фуры.

На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан ранее в ДТП с фурой погиб мотоциклист. Водитель грузовой машины не предоставил байку преимущество на дороге, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГАИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На северо-западе Челябинска многотонный грузовой автомобиль ДАФ FX 105 наехал на женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая с многочисленными травмами доставлена в больницу, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. «38-летний водитель автомобиля ДАФ FX 105 наехал на 55-летниюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора около дома №238 по проспекту Победы. С травмами пострадавшая доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла в десятом часу вечера. Женщина могла попасть в слепую зону фуры. На трассе А-310 между Челябинском и Республикой Казахстан ранее в ДТП с фурой погиб мотоциклист. Водитель грузовой машины не предоставил байку преимущество на дороге, рассказали URA.RU в пресс-службе областного ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...