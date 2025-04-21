21 апреля 2025

В Нижневартовске эвакуировали школы из-за анонимных звонков

© Служба новостей «URA.RU»
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В две школы Нижневартовска поступили сообщения о минировании
В две школы Нижневартовска поступили сообщения о минировании Фото:

В две школы Нижневартовска (ХМАО) поступило анонимное сообщение о возможном минировании школ. Персонал и детей эвакуировали, кинологи обследовали здания, сообщили в мэрии муниципалитета.

«Поступило анонимное сообщение о возможном минировании школ №19 и №17. Были предприняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности», — сообщила Антитеррористическая комиссия. По результатам обследования зданий и прилегающих территорий кинологами, подозрительных предметов не обнаружено.

Антитеррористическая комиссия напомнила об ответственности за звонки о лже-минировании. Злоумышленникам грози штраф до 700 тысяч рублей, либо срок лишения свободы до пяти лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали думу и часть администрации. В сообщение было сказано о минировании в здании на улице Восход, 4.

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В две школы Нижневартовска (ХМАО) поступило анонимное сообщение о возможном минировании школ. Персонал и детей эвакуировали, кинологи обследовали здания, сообщили в мэрии муниципалитета. «Поступило анонимное сообщение о возможном минировании школ №19 и №17. Были предприняты оперативные меры, направленные на обеспечение безопасности», — сообщила Антитеррористическая комиссия. По результатам обследования зданий и прилегающих территорий кинологами, подозрительных предметов не обнаружено. Антитеррористическая комиссия напомнила об ответственности за звонки о лже-минировании. Злоумышленникам грози штраф до 700 тысяч рублей, либо срок лишения свободы до пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте эвакуировали думу и часть администрации. В сообщение было сказано о минировании в здании на улице Восход, 4.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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