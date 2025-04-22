Airbus из Салехарда не смог приземлиться в Тюмени из-за отказа навигационной системы

Самолет авиакомпании «Ямал» ушел на второй круг в аэропорту «Рощино» (Тюмень) из-за отказа системы ИЛС (индикация на лобовом стекле — прим. URA.RU). Со второго раза посадка прошла благополучно, сообщает AVIAINCIDENT.
«Аэропорт Рощино (Тюмень). Уход на второй круг по причине отказа ИЛС. Посадка в 11.52 благополучно. Рейс LLM 9 Салехард — Тюмень (Рощино)», — сообщает профильный telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Происшествие случилось 21 апреля. Система индикации на лобовом стекле предназначена для облегчения посадки в сложных метеоусловиях. Позволяет пилоту воспринимать важные параметры полета, не отвлекаясь от внешней обстановки.
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