В ХМАО мэрия срочно объявила тендер на реконструкцию моста после визита губернатора

Администрация Пыть-Яха разместила на электронной торговой площадке «Фабрикант» конкурс на ремонт моста через железную дорогу. Закупка появилась почти сразу после визита губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Пыть-Ях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городским властям.
«Решение о запуске тендера принято в экстренном режиме. Вероятно, визит губернатора стал катализатором для давно откладываемых работ», — отметил источник.
Согласно документации, начальная цена контракта составляет почти 255 млн рублей. Проект планируют выполнять на основе рабочих чертежей 2020–2021 годов, подготовленных компанией ООО «РУСИНЖТРАНСПРОЕКТ» из Белгорода. В адрес администрации направлен запрос, ответ ожидается.
Мост является единственным переходом в Пыть-Яхе, соединяющим основную часть города и два его микрорайона. Местные жители жаловались на ямы, трещины, а также на падающие обломки моста. В прошлом году в ситуацию вмешался следственный комитет, а председатель СКР Александр Бастрыкин взял ее на личный контроль. Однако торги объявили только сейчас.
Ранее URA.RU писало, что после визита Кухарука в город в отставку ушел мэр Дмитрий Горбунов. Политологи связали это с крупными скандалами, которые в последнее время регулярно происходили в мэрии.
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