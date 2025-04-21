21 апреля 2025

В ХМАО мэрия срочно объявила тендер на реконструкцию моста после визита губернатора

После визита губернатора в Пыть-Яхе объявили торги на ремонт скандального моста
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пыть-Яхе торги на ремонт моста объявили сразу после визита губернатора
В Пыть-Яхе торги на ремонт моста объявили сразу после визита губернатора Фото:

Администрация Пыть-Яха разместила на электронной торговой площадке «Фабрикант» конкурс на ремонт моста через железную дорогу. Закупка появилась почти сразу после визита губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Пыть-Ях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городским властям.

«Решение о запуске тендера принято в экстренном режиме. Вероятно, визит губернатора стал катализатором для давно откладываемых работ», — отметил источник.

Согласно документации, начальная цена контракта составляет почти 255 млн рублей. Проект планируют выполнять на основе рабочих чертежей 2020–2021 годов, подготовленных компанией ООО «РУСИНЖТРАНСПРОЕКТ» из Белгорода. В адрес администрации направлен запрос, ответ ожидается.

Мост является единственным переходом в Пыть-Яхе, соединяющим основную часть города и два его микрорайона. Местные жители жаловались на ямы, трещины, а также на падающие обломки моста. В прошлом году в ситуацию вмешался следственный комитет, а председатель СКР Александр Бастрыкин взял ее на личный контроль. Однако торги объявили только сейчас.

Ранее URA.RU писало, что после визита Кухарука в город в отставку ушел мэр Дмитрий Горбунов. Политологи связали это с крупными скандалами, которые в последнее время регулярно происходили в мэрии.

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Администрация Пыть-Яха разместила на электронной торговой площадке «Фабрикант» конкурс на ремонт моста через железную дорогу. Закупка появилась почти сразу после визита губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Пыть-Ях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к городским властям. «Решение о запуске тендера принято в экстренном режиме. Вероятно, визит губернатора стал катализатором для давно откладываемых работ», — отметил источник. Согласно документации, начальная цена контракта составляет почти 255 млн рублей. Проект планируют выполнять на основе рабочих чертежей 2020–2021 годов, подготовленных компанией ООО «РУСИНЖТРАНСПРОЕКТ» из Белгорода. В адрес администрации направлен запрос, ответ ожидается. Мост является единственным переходом в Пыть-Яхе, соединяющим основную часть города и два его микрорайона. Местные жители жаловались на ямы, трещины, а также на падающие обломки моста. В прошлом году в ситуацию вмешался следственный комитет, а председатель СКР Александр Бастрыкин взял ее на личный контроль. Однако торги объявили только сейчас. Ранее URA.RU писало, что после визита Кухарука в город в отставку ушел мэр Дмитрий Горбунов. Политологи связали это с крупными скандалами, которые в последнее время регулярно происходили в мэрии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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