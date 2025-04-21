21 апреля 2025

Аналитики раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в ХМАО

В ХМАО самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам.
© Служба новостей «URA.RU»
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Самые большие зарплаты в ХМАО предлагают аграриям
Самые большие зарплаты в ХМАО предлагают аграриям Фото:

В Югре самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам. Уровень зарплат специалистов в этих областях достигает без малого 200 тысяч рублей, следует из исследования HeadHunter.

«На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта — начало апреля оказались аграрии: в среднем им предлагают почти 180 тысяч рублей, второе место у представителей добывающей сферы с зарплатой примерно 177 тысяч рублей. Транспортникам и логистам предлагают чуть больше 150 тысяч рублей в месяц», — сообщили аналитики сервиса.

Среди вакансий с большими зарплатами в ХМАО также работа для специалистов в сферах «Высший и средний менеджмент» с зарплатой 128 тысяч рублей, «Строительство, недвижимость» — 125 тысяч рублей, «Производство, сервисное обслуживание» — 123 тысячи рублей. При этом медиана предлагаемых в регионе зарплат по итогам марта — около 81 тысячи рублей, это на 6,5 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для подростков старше 14 лет опубликовано более 300 предложений о подработке. Максимально возможная зарплата при этом достигает 200 тысяч рублей.

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В Югре самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам. Уровень зарплат специалистов в этих областях достигает без малого 200 тысяч рублей, следует из исследования HeadHunter. «На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта — начало апреля оказались аграрии: в среднем им предлагают почти 180 тысяч рублей, второе место у представителей добывающей сферы с зарплатой примерно 177 тысяч рублей. Транспортникам и логистам предлагают чуть больше 150 тысяч рублей в месяц», — сообщили аналитики сервиса. Среди вакансий с большими зарплатами в ХМАО также работа для специалистов в сферах «Высший и средний менеджмент» с зарплатой 128 тысяч рублей, «Строительство, недвижимость» — 125 тысяч рублей, «Производство, сервисное обслуживание» — 123 тысячи рублей. При этом медиана предлагаемых в регионе зарплат по итогам марта — около 81 тысячи рублей, это на 6,5 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для подростков старше 14 лет опубликовано более 300 предложений о подработке. Максимально возможная зарплата при этом достигает 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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