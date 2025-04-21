Аналитики раскрыли самые высокооплачиваемые вакансии в ХМАО

В Югре самые высокие зарплаты предлагают аграриям, нефтяникам и транспортникам. Уровень зарплат специалистов в этих областях достигает без малого 200 тысяч рублей, следует из исследования HeadHunter.
«На первом месте по уровню предлагаемых зарплат на конец марта — начало апреля оказались аграрии: в среднем им предлагают почти 180 тысяч рублей, второе место у представителей добывающей сферы с зарплатой примерно 177 тысяч рублей. Транспортникам и логистам предлагают чуть больше 150 тысяч рублей в месяц», — сообщили аналитики сервиса.
Среди вакансий с большими зарплатами в ХМАО также работа для специалистов в сферах «Высший и средний менеджмент» с зарплатой 128 тысяч рублей, «Строительство, недвижимость» — 125 тысяч рублей, «Производство, сервисное обслуживание» — 123 тысячи рублей. При этом медиана предлагаемых в регионе зарплат по итогам марта — около 81 тысячи рублей, это на 6,5 тысяч рублей больше, чем годом ранее.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО для подростков старше 14 лет опубликовано более 300 предложений о подработке. Максимально возможная зарплата при этом достигает 200 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!