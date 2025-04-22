«Карманный» подрядчик тюменских властей получил миллиард из бюджета

Акционерное общество «ТОДЭП», которое в Тюмени называют «карманным» подрядчиком местных властей, выиграло в торгах и заключило контракт на ремонт автомобильных дорог стоимостью более миллиарда рублей. Текст контракта есть в распоряжении URA.RU.
«Заключен контракт с АО „ТОДЭП“. Стоимость контракта — чуть более 1 миллиарда рублей. Объект закупки — ремонт автомобильных дорог в Армизонском, Омутинском и Юргинском районах», — говорится в документе.
Отмечается, что за эти деньги подрядчик должен будет выполнить ремонт порядка 36 километров дорог. Ранее сообщалось, что «ТОДЭП» уже стал победителем в нескольких торгах в 2025 году. Их общая сумма превысила шесть миллиардов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!