«Карманный» подрядчик тюменских властей получил миллиард из бюджета

АО «ТОДЭП» выиграло в Тюмени госконтракт по ремонту дорог на миллиард рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На эти деньги АО «ТОДЭП» отремонтирует 36 километров областных дорог
На эти деньги АО «ТОДЭП» отремонтирует 36 километров областных дорог Фото:

Акционерное общество «ТОДЭП», которое в Тюмени называют «карманным» подрядчиком местных властей, выиграло в торгах и заключило контракт на ремонт автомобильных дорог стоимостью более миллиарда рублей. Текст контракта есть в распоряжении URA.RU.

«Заключен контракт с АО „ТОДЭП“. Стоимость контракта — чуть более 1 миллиарда рублей. Объект закупки — ремонт автомобильных дорог в Армизонском, Омутинском и Юргинском районах», — говорится в документе.

Отмечается, что за эти деньги подрядчик должен будет выполнить ремонт порядка 36 километров дорог. Ранее сообщалось, что «ТОДЭП» уже стал победителем в нескольких торгах в 2025 году. Их общая сумма превысила шесть миллиардов рублей. 

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Акционерное общество «ТОДЭП», которое в Тюмени называют «карманным» подрядчиком местных властей, выиграло в торгах и заключило контракт на ремонт автомобильных дорог стоимостью более миллиарда рублей. Текст контракта есть в распоряжении URA.RU. «Заключен контракт с АО „ТОДЭП“. Стоимость контракта — чуть более 1 миллиарда рублей. Объект закупки — ремонт автомобильных дорог в Армизонском, Омутинском и Юргинском районах», — говорится в документе. Отмечается, что за эти деньги подрядчик должен будет выполнить ремонт порядка 36 километров дорог. Ранее сообщалось, что «ТОДЭП» уже стал победителем в нескольких торгах в 2025 году. Их общая сумма превысила шесть миллиардов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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