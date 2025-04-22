В Кушве задержаны два топ-чиновника, ответственные за ЖКХ

В Кушве (Свердловская область) задержаны начальник комитета жилищно-коммунальной сферы Александр Шурыгин и директор МКУ «Коммунальные сети» Рустам Мамедов. Эту информацию URA.RU подтвердили два источника.
«Задержание проходило сегодня», — поделился один из собеседников. Связаны ли аресты с делом экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаем Смирновым, он не уточнил. URA.RU обратилось в управлении ФСБ по Свердловской области. Там от комментариев по теме воздержались.
Как ранее сообщало URA.RU, после задержания главы минЖКХ в январе по администрациям муниципалитетов пошла волна обысков и задержаний. В частности, следственные действия проводились в Арамиле. В Верхней Пышме был задержан начальник городского управления капстроительства и ЖКХ Алексей Харламов.
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