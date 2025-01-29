«Уничтожали документы»: свердловские чиновники испугались показаний экс-министра

В управлении ЖКХ Верхней Пышмы перед задержанием шефа хотели уничтожить улики

30 января 2025 в 12:51 Размер текста - 17 +

Якобы возможные фигуранты дела предвидели приход силовиков и пытались уничтожить улики (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Задержанию начальника городского управления капстроительства и ЖКХ Алексея Харламова в Верхней Пышме предшествовала попытка уничтожить документы. Подробностями скандального дела с URA.RU поделился источник в силовой среде. «Следователи работали быстро, потому что [экс-министр энергетики и ЖКХ Николай] Смирнов начал говорить (давать показания — прим.URA.RU). Поэтому в управлении попытались ночью уничтожить документы», — объяснил собеседник агентства. Кто именно пытался уничтожить улики — сам Харламов или другие люди — он не пояснил. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. В отдел по связям с общественностью администрации округа Верхняя Пышма направлен запрос. Ответ ожидается. Новость по теме По свердловским городам пошла волна обысков: силовики нагрянули в УКС Арамиля Как сообщалось, задержание Харламова может быть связано с махинациями на городских очистных сооружениях. Из областного бюджета выделялись средства на приобретение дорогостоящего оборудования для них. На деле же, по версии следствия, закупалось дешевое некачественное оснащение или вовсе б/у, которое годами простаивало из-за якобы отсутствия денег на запуск. По словам инсайдера, такая схема применялась не только в Верхней Пышме, но и в Арамили, Реже и Березовском. В управлениях ЖКХ первых двух городов уже прошли обыски, в двух других только будут. Накануне агентство анонсировало, что уголовное дело, в центре которого оказался свердловский экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, будет иметь множество эпизодов и фигурантов — в том числе высокопоставленных. Бывший чиновник ушел в отставку 13 января и сейчас находится под арестом в СИЗО. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По разным версиям, показания на Смирнова могли дать замминистра Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре по делу о реконструкции водовода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанию начальника городского управления капстроительства и ЖКХ Алексея Харламова в Верхней Пышме предшествовала попытка уничтожить документы. Подробностями скандального дела с URA.RU поделился источник в силовой среде. «Следователи работали быстро, потому что [экс-министр энергетики и ЖКХ Николай] Смирнов начал говорить (давать показания — прим.URA.RU). Поэтому в управлении попытались ночью уничтожить документы», — объяснил собеседник агентства. Кто именно пытался уничтожить улики — сам Харламов или другие люди — он не пояснил. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария. В отдел по связям с общественностью администрации округа Верхняя Пышма направлен запрос. Ответ ожидается. Как сообщалось, задержание Харламова может быть связано с махинациями на городских очистных сооружениях. Из областного бюджета выделялись средства на приобретение дорогостоящего оборудования для них. На деле же, по версии следствия, закупалось дешевое некачественное оснащение или вовсе б/у, которое годами простаивало из-за якобы отсутствия денег на запуск. По словам инсайдера, такая схема применялась не только в Верхней Пышме, но и в Арамили, Реже и Березовском. В управлениях ЖКХ первых двух городов уже прошли обыски, в двух других только будут. Накануне агентство анонсировало, что уголовное дело, в центре которого оказался свердловский экс-министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, будет иметь множество эпизодов и фигурантов — в том числе высокопоставленных. Бывший чиновник ушел в отставку 13 января и сейчас находится под арестом в СИЗО. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. По разным версиям, показания на Смирнова могли дать замминистра Андрей Кислицын, задержанный в апреле 2024-го и глава Дегтярска Вадим Пильников, задержанный в декабре по делу о реконструкции водовода.