Путин заявил, что в этом году планируется саммит РФ и арабских стран. Видео

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Путин хочет провести саммит арабских стран и России
Путин хочет провести саммит арабских стран и России Фото:

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с султаном Омана Хайсамом бен Тарика Аль Саидмом. В ходе нее российский лидер сообщил, что планирует провести в 2025 году саммит России и арабских стран. Слова Путина передает корреспондент URA.RU. 

Отмечается, что переговоры проходят в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это первая встреча Путина и Аль Саида за всю историю двусторонних отношений России и Омана. 

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Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с султаном Омана Хайсамом бен Тарика Аль Саидмом. В ходе нее российский лидер сообщил, что планирует провести в 2025 году саммит России и арабских стран. Слова Путина передает корреспондент URA.RU.  Отмечается, что переговоры проходят в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это первая встреча Путина и Аль Саида за всю историю двусторонних отношений России и Омана. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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