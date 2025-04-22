Путин хочет провести саммит арабских стран и России
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с султаном Омана Хайсамом бен Тарика Аль Саидмом. В ходе нее российский лидер сообщил, что планирует провести в 2025 году саммит России и арабских стран. Слова Путина передает корреспондент URA.RU.
Отмечается, что переговоры проходят в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Это первая встреча Путина и Аль Саида за всю историю двусторонних отношений России и Омана.
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