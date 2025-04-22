На Пермь надвигается шквал. Фото

ГИС-центр ПГНИУ: на Пермь надвигается шквал
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Его причина — большой температурный контраст
Его причина — большой температурный контраст Фото:

В Перми через два часа возможен умеренный шквал. Уже сейчас фронтальная зона начала смещаться на юг.

«Развитие линии кучево-дождевых облаков западнее Верещагино. Причина шквала — большой температурный контраст», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале. 

По данным на 16:44, холодный фронд добрался до Перми, но грозовой активности пока нет. Местами идут ливни. Вскоре ветер изменит направление и начнется похолодание, предупреждают метеорологи. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что температурный контраст в Пермском крае достиг максимума. В Гайнском районе снегопад, а в пермском аэропорту +25° С. Также отмечается сильный ветер, порывы которого в ближайшие часы могут достигать 18-20 метров в секунду.

Пока в краевой столице нет грозовой активности
Пока в краевой столице нет грозовой активности
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми через два часа возможен умеренный шквал. Уже сейчас фронтальная зона начала смещаться на юг. «Развитие линии кучево-дождевых облаков западнее Верещагино. Причина шквала — большой температурный контраст», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.  По данным на 16:44, холодный фронд добрался до Перми, но грозовой активности пока нет. Местами идут ливни. Вскоре ветер изменит направление и начнется похолодание, предупреждают метеорологи.  Ранее URA.RU сообщало о том, что температурный контраст в Пермском крае достиг максимума. В Гайнском районе снегопад, а в пермском аэропорту +25° С. Также отмечается сильный ветер, порывы которого в ближайшие часы могут достигать 18-20 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...