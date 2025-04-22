В Перми через два часа возможен умеренный шквал. Уже сейчас фронтальная зона начала смещаться на юг.
«Развитие линии кучево-дождевых облаков западнее Верещагино. Причина шквала — большой температурный контраст», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.
По данным на 16:44, холодный фронд добрался до Перми, но грозовой активности пока нет. Местами идут ливни. Вскоре ветер изменит направление и начнется похолодание, предупреждают метеорологи.
Ранее URA.RU сообщало о том, что температурный контраст в Пермском крае достиг максимума. В Гайнском районе снегопад, а в пермском аэропорту +25° С. Также отмечается сильный ветер, порывы которого в ближайшие часы могут достигать 18-20 метров в секунду.
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