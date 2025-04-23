Полиция отказалась заниматься аферистом, угонявшим машины у любовниц в Екатеринбурге

В Екатеринбурге отказались возбудить дело против афериста-любовника
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Суд над экс-начальником ИК-29 Дмитрием Ассановым. Пермь, конвой, мвд, полиция, правоохранительные органы, мера пресечения
При этом полиция объявила мужчину в федеральный розыск Фото:

В Екатеринбурге полицейские отказались возбудить уголовное дело против Олега Джунковского, которого бывшая возлюбленная Дарья обвинила в угоне ее машины. Постановление об отказе есть в распоряжении URA.RU.

«Принимая во внимание вышеизложенное. <…> Отказать в связи с отсутствием состава преступления», — следует из документа за подписью сотрудника ОП-10.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Дарья подробно рассказывала URA.RU, как лишилась своего авто. По ее словам, в прошлом году у нее закрутился роман с Джунковским. Он переехал жить к ней. Несколько раз он помогал с починкой ее машины и брал ее в Самару, где покупал автомобили для дальнейшей перепродажи.

В марте, когда у Дарьи вновь сломался Peugeot, Джунковский вызвался починить. Он отвез машину в гараж и перестал выходить на связь. Позже, как вспоминает Дарья, он скинул ей чужой номер телефона, заявив, что машина у него. Оказалось, что Олег продал авто за 200 тысяч рублей незнакомцу. Дарья предполагает, что такие аферы мужчина мог проворачивать несколько раз. Уже придя в полицию, она узнала, что ее возлюбленный находится в федеральном розыске (ранее он уже был судим).

Олега Джунковского ищут силовики
Олега Джунковского ищут силовики
Фото:

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В Екатеринбурге полицейские отказались возбудить уголовное дело против Олега Джунковского, которого бывшая возлюбленная Дарья обвинила в угоне ее машины. Постановление об отказе есть в распоряжении URA.RU. «Принимая во внимание вышеизложенное. <…> Отказать в связи с отсутствием состава преступления», — следует из документа за подписью сотрудника ОП-10. Агентство обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ будет опубликован, как только поступит. Дарья подробно рассказывала URA.RU, как лишилась своего авто. По ее словам, в прошлом году у нее закрутился роман с Джунковским. Он переехал жить к ней. Несколько раз он помогал с починкой ее машины и брал ее в Самару, где покупал автомобили для дальнейшей перепродажи. В марте, когда у Дарьи вновь сломался Peugeot, Джунковский вызвался починить. Он отвез машину в гараж и перестал выходить на связь. Позже, как вспоминает Дарья, он скинул ей чужой номер телефона, заявив, что машина у него. Оказалось, что Олег продал авто за 200 тысяч рублей незнакомцу. Дарья предполагает, что такие аферы мужчина мог проворачивать несколько раз. Уже придя в полицию, она узнала, что ее возлюбленный находится в федеральном розыске (ранее он уже был судим).
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© Служба новостей «URA.RU»
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