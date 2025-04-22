Мэр Челябинска поблагодарил депутатов за чистоту в городе

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поблагодарил депутатов гордумы за наведение чистоты и порядка в городе в ходе проведения весенних субботников. Слова Благодарности Лошкин произнес на заседании думы 22 апреля.
«Я бы хотел поблагодарить за субботники. Вы их провели, информация о них разлетелась в соцсетях. Большое вам спасибо. Предлагаю и дальше на этой работе не останавливаться. 26 апреля состоится единый день проведения субботников в России. А вообще, нужно делать наш город чище. Знаю, что вы это делаете на своих округах и не могу не сказать слова благодарности», — сказал Лошкин.
Депутаты городской думы совместно с представителями общественной и молодежной палаты провели субботник на территории Сада Победы в Тракторозаводском районе. Мероприятие, в ходе которого удалось освободить от листвы и мусора почти 20 гектаров, приурочили к предстоящему празднованию 9 мая. Администрация Тракторозаводского района и руководство парка подготовили необходимый для уборки инвентарь. Был организован оперативный вывоз мешков с мусором. Совместными усилиями быстро очистили от старой листвы обозначенный квадрат. В субботнике приняло участие большое количество молодежи.
Помимо общего субботника, депутаты проводят локальные акции по наведению чистоты на территории своих округов. Депутаты вместе с администрациями города и районов приводят в надлежащее состояние знаковые места города, дворы, скверы и мемориальные комплексы. Кампания по наведению чистоты в Челябинске стартовала в начале апреля.
Помимо субботников, Лошкин поблагодарил депутатов за участие в сборе гуманитарной помощи для подшефных территорий Донбасса. Груз уже укомплектован и ждет отправки.
«Вы помните, что некоторое время назад мы объявили информацию о том, что мы собираемся сбором гуманитарной помощи для наших подшефных территорий в Донецкой народной республике. Знаю, что вы приняли участие в этой работе. Груз будет доставлен по назначению», — заключил глава Челябинска.
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