В Челябинске депутаты городской Думы совместно с представители общественной и молодежной палат провели субботник на территории Сада Победы в Тракторозаводском районе. Мероприятие, в ходе которого удалось освободить от листвы и мусора почти 20 гектаров, приурочили к предстоящему празднованию 9 мая.
«Администрация Тракторозаводского района и руководство самого парка подготовили необходимый для уборки инвентарь. Был организован оперативный вывоз мешков с мусором. Совместными усилиями быстро очистили от старой листвы обозначенный квадрат. В субботнике приняло участие большое количество молодежи», — отметили в пресс-службе челябинской городской Думы.
Депутаты вместе с администрациями города и районов продолжают приводить в надлежащее состояние знаковые места города, дворы, скверы и мемориальные комплексы. Кампания по наведению чистоты в Челябинске стартовала в начале апреля.
Как сообщало URA.RU ранее, глава Челябинска Алексей Лошкин акцентировал внимание на том, что после субботников в городе стали фиксироваться несанкционированные свалки. Он призвал глав районов требовать документы, подтверждающие факт сдачи мешков с мусором на специальные полигоны.
Мэр Алексей Лошкин сам принял участие в весенней уборке города. Он вышел на субботник в сквере у гимназии № 23.
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