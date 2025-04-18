18 апреля 2025

Челябинские депутаты вместе с молодежью взялись за гектары земли в Тракторозаводском районе. Фото

Челябинская городская дума провела субботник в Саду Победы
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" в Шарташском парке. Екатеринбург, грабли
Для наведения порядка активисты выбрали символичное для многих челябинцев место Фото:

В Челябинске депутаты городской Думы совместно с представители общественной и молодежной палат провели субботник на территории Сада Победы в Тракторозаводском районе. Мероприятие, в ходе которого удалось освободить от листвы и мусора почти 20 гектаров, приурочили к предстоящему празднованию 9 мая.

«Администрация Тракторозаводского района и руководство самого парка подготовили необходимый для уборки инвентарь. Был организован оперативный вывоз мешков с мусором. Совместными усилиями быстро очистили от старой листвы обозначенный квадрат. В субботнике приняло участие большое количество молодежи», — отметили в пресс-службе челябинской городской Думы.

Депутаты вместе с администрациями города и районов продолжают приводить в надлежащее состояние знаковые места города, дворы, скверы и мемориальные комплексы. Кампания по наведению чистоты в Челябинске стартовала в начале апреля.

Как сообщало URA.RU ранее, глава Челябинска Алексей Лошкин акцентировал внимание на том, что после субботников в городе стали фиксироваться несанкционированные свалки. Он призвал глав районов требовать документы, подтверждающие факт сдачи мешков с мусором на специальные полигоны.

Мэр Алексей Лошкин сам принял участие в весенней уборке города. Он вышел на субботник в сквере у гимназии № 23.

Председатель гордумы Сергей Буяков, принявший участие в субботнике, подчеркнул, что к юбилею Великой Победы в саду должно быть чисто и комфортно
Председатель гордумы Сергей Буяков, принявший участие в субботнике, подчеркнул, что к юбилею Великой Победы в саду должно быть чисто и комфортно

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В Челябинске депутаты городской Думы совместно с представители общественной и молодежной палат провели субботник на территории Сада Победы в Тракторозаводском районе. Мероприятие, в ходе которого удалось освободить от листвы и мусора почти 20 гектаров, приурочили к предстоящему празднованию 9 мая. «Администрация Тракторозаводского района и руководство самого парка подготовили необходимый для уборки инвентарь. Был организован оперативный вывоз мешков с мусором. Совместными усилиями быстро очистили от старой листвы обозначенный квадрат. В субботнике приняло участие большое количество молодежи», — отметили в пресс-службе челябинской городской Думы. Депутаты вместе с администрациями города и районов продолжают приводить в надлежащее состояние знаковые места города, дворы, скверы и мемориальные комплексы. Кампания по наведению чистоты в Челябинске стартовала в начале апреля. Как сообщало URA.RU ранее, глава Челябинска Алексей Лошкин акцентировал внимание на том, что после субботников в городе стали фиксироваться несанкционированные свалки. Он призвал глав районов требовать документы, подтверждающие факт сдачи мешков с мусором на специальные полигоны. Мэр Алексей Лошкин сам принял участие в весенней уборке города. Он вышел на субботник в сквере у гимназии № 23.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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