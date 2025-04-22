Тюменского бизнесмена Роженцева выпустили из СИЗО

Арестованного по обвинению в мошенничестве тюменского бизнесмена Сергея Роженцева выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там уточнили, что суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.
«Сегодня Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, защищающего интересы Сергея Роженцева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, изменила меру пресечения и избрала для Сергея Роженцева домашний арест по 18 июня 2025 года», — пояснили агентству в пресс-службе тюменских судов.
Предприниматель из Тюмени Сергей Роженцев был арестован 23 сентября 2024 года. Его обвинили в завышении стоимости поставок вещей для нужд участников спецоперации. При этом, дело сразу вызвало немало вопросов у общественности. Например, выяснилось, что коммерсант стал жертвой математической ошибки — уголовное дело о завышении стоимости базируется на расчетах, подготовленных без учета НДС. Затем следователи исключили эту часть обвинения, но допустили другую ошибку.
Во время следствия в защиту предпринимателя Роженцева неоднократно высказывались действующие бойцы СВО. Военные записывали видеоролики, в которых обращались к представителям судебной системы Тюменской области, а также следствию. Помимо прочего, они просили выпустить бизнесмена из СИЗО.
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