Тюменского бизнесмена Роженцева выпустили из СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен Сергей Роженцев находился в СИЗО с сентября 2024 г.
Бизнесмен Сергей Роженцев находился в СИЗО с сентября 2024 г. Фото:

Арестованного по обвинению в мошенничестве тюменского бизнесмена Сергея Роженцева выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там уточнили, что суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.

«Сегодня Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, защищающего интересы Сергея Роженцева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, изменила меру пресечения и избрала для Сергея Роженцева домашний арест по 18 июня 2025 года», — пояснили агентству в пресс-службе тюменских судов.

Предприниматель из Тюмени Сергей Роженцев был арестован 23 сентября 2024 года. Его обвинили в завышении стоимости поставок вещей для нужд участников спецоперации. При этом, дело сразу вызвало немало вопросов у общественности. Например, выяснилось, что коммерсант стал жертвой математической ошибки — уголовное дело о завышении стоимости базируется на расчетах, подготовленных без учета НДС. Затем следователи исключили эту часть обвинения, но допустили другую ошибку.

Во время следствия в защиту предпринимателя Роженцева неоднократно высказывались действующие бойцы СВО. Военные записывали видеоролики, в которых обращались к представителям судебной системы Тюменской области, а также следствию. Помимо прочего, они просили выпустить бизнесмена из СИЗО.

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Арестованного по обвинению в мошенничестве тюменского бизнесмена Сергея Роженцева выпустили из СИЗО. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Там уточнили, что суд сменил ему меру пресечения на домашний арест. «Сегодня Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката, защищающего интересы Сергея Роженцева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобу, изменила меру пресечения и избрала для Сергея Роженцева домашний арест по 18 июня 2025 года», — пояснили агентству в пресс-службе тюменских судов. Предприниматель из Тюмени Сергей Роженцев был арестован 23 сентября 2024 года. Его обвинили в завышении стоимости поставок вещей для нужд участников спецоперации. При этом, дело сразу вызвало немало вопросов у общественности. Например, выяснилось, что коммерсант стал жертвой математической ошибки — уголовное дело о завышении стоимости базируется на расчетах, подготовленных без учета НДС. Затем следователи исключили эту часть обвинения, но допустили другую ошибку. Во время следствия в защиту предпринимателя Роженцева неоднократно высказывались действующие бойцы СВО. Военные записывали видеоролики, в которых обращались к представителям судебной системы Тюменской области, а также следствию. Помимо прочего, они просили выпустить бизнесмена из СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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