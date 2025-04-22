«Конкуренция продолжает расти»: к чему приведет избыток жилья в Екатеринбурге

Девелоперы Екатеринбурга начнут продавать жилье дешевле из-за перегрузки рынка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Девелоперы будут вводить скидки, чтобы стимулировать продажи
Девелоперы будут вводить скидки, чтобы стимулировать продажи Фото:

Большое количество нераспроданных квартир на рынке обернется тем, что девелоперы будут вынуждены продавать жилье в условиях высокой конкуренции, а покупатели смогут получить скидки. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

«Квартир действительно много, конкуренция продолжает расти, а количество сделок остается невысоким. Покупателям это грозит скидками, а девелоперам — повышенной конкуренцией», — прокомментировал Хорьков. Он добавил, что продавцам придется искать новые возможности для стимулирования продаж и донесения до покупателей ценности своих проектов.

Говоря о том, стоит ли покупать квартиру в текущих реалиях или остаться в выжидательной позиции, дать однозначный ответ довольно сложно. По словам Хорькова, все зависит от условий по сделке, конкретных характеристик жилья и потребностей покупателя.

«Покупка квартиры — это не автомобиль, его можно купить в любом салоне с любыми выбранными характеристиками. С квартирами так не получится, потому что она привязана к конкретному району, дому и внутренние параметры тоже не идентичны. Если у покупателя цель — квартира для жизни, в таком случае все параметры должны сойтись. Можно ждать лучших ценовых условий, но не получить, к примеру, оптимальную характеристику по жилому помещению или по жилому комплексу», — подытожил Хорьков.

Часть покупателей вынуждена ждать, так как не имеют лучших инструментов для сделки. Некоторые ждут лучших условий или рождения ребенка, чтобы взять семейную ипотеку. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большое количество нераспроданных квартир на рынке обернется тем, что девелоперы будут вынуждены продавать жилье в условиях высокой конкуренции, а покупатели смогут получить скидки. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «Квартир действительно много, конкуренция продолжает расти, а количество сделок остается невысоким. Покупателям это грозит скидками, а девелоперам — повышенной конкуренцией», — прокомментировал Хорьков. Он добавил, что продавцам придется искать новые возможности для стимулирования продаж и донесения до покупателей ценности своих проектов. Говоря о том, стоит ли покупать квартиру в текущих реалиях или остаться в выжидательной позиции, дать однозначный ответ довольно сложно. По словам Хорькова, все зависит от условий по сделке, конкретных характеристик жилья и потребностей покупателя. «Покупка квартиры — это не автомобиль, его можно купить в любом салоне с любыми выбранными характеристиками. С квартирами так не получится, потому что она привязана к конкретному району, дому и внутренние параметры тоже не идентичны. Если у покупателя цель — квартира для жизни, в таком случае все параметры должны сойтись. Можно ждать лучших ценовых условий, но не получить, к примеру, оптимальную характеристику по жилому помещению или по жилому комплексу», — подытожил Хорьков. Часть покупателей вынуждена ждать, так как не имеют лучших инструментов для сделки. Некоторые ждут лучших условий или рождения ребенка, чтобы взять семейную ипотеку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...