«Конкуренция продолжает расти»: к чему приведет избыток жилья в Екатеринбурге

Большое количество нераспроданных квартир на рынке обернется тем, что девелоперы будут вынуждены продавать жилье в условиях высокой конкуренции, а покупатели смогут получить скидки. Об этом URA.RU рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
«Квартир действительно много, конкуренция продолжает расти, а количество сделок остается невысоким. Покупателям это грозит скидками, а девелоперам — повышенной конкуренцией», — прокомментировал Хорьков. Он добавил, что продавцам придется искать новые возможности для стимулирования продаж и донесения до покупателей ценности своих проектов.
Говоря о том, стоит ли покупать квартиру в текущих реалиях или остаться в выжидательной позиции, дать однозначный ответ довольно сложно. По словам Хорькова, все зависит от условий по сделке, конкретных характеристик жилья и потребностей покупателя.
«Покупка квартиры — это не автомобиль, его можно купить в любом салоне с любыми выбранными характеристиками. С квартирами так не получится, потому что она привязана к конкретному району, дому и внутренние параметры тоже не идентичны. Если у покупателя цель — квартира для жизни, в таком случае все параметры должны сойтись. Можно ждать лучших ценовых условий, но не получить, к примеру, оптимальную характеристику по жилому помещению или по жилому комплексу», — подытожил Хорьков.
Часть покупателей вынуждена ждать, так как не имеют лучших инструментов для сделки. Некоторые ждут лучших условий или рождения ребенка, чтобы взять семейную ипотеку.
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