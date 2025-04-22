Смертность в Вологодской области упала после запрета на продажу алкоголя

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Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области уже дали результат, считает Мурашко
Ограничения на продажу алкоголя в Вологодской области уже дали результат, считает Мурашко Фото:

Введенные в Вологодской области почти полные ограничения на продажу алкоголя привели к снижению смертности в регионе. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова приводят журналисты.

«Введенные недавно в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя уже дали результат», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на слова главы Минздрава Мурашко. Ограничения распространяются на все розничные точки продаж, что, по мнению министра, напрямую связано с улучшением демографических показателей в субъекте.

С 1 марта 2025 в Вологодской области продавать алкоголь можно по будням можно только с 12.00 до 14.00. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, на 18 апреля с ведением «сухого закона» в области закрылась треть алкомаркетов (200 магазинов). Он также заявлял, что снизилось число вызовов «скорой» на тяжелые интоксикации и отравления, а также количество летальных исходов после употребления алкоголя.

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Введенные в Вологодской области почти полные ограничения на продажу алкоголя привели к снижению смертности в регионе. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, его слова приводят журналисты. «Введенные недавно в Вологодской области ограничения на продажу алкоголя уже дали результат», — сообщили РИА «Новости» со ссылкой на слова главы Минздрава Мурашко. Ограничения распространяются на все розничные точки продаж, что, по мнению министра, напрямую связано с улучшением демографических показателей в субъекте. С 1 марта 2025 в Вологодской области продавать алкоголь можно по будням можно только с 12.00 до 14.00. Как отметил глава региона Георгий Филимонов, на 18 апреля с ведением «сухого закона» в области закрылась треть алкомаркетов (200 магазинов). Он также заявлял, что снизилось число вызовов «скорой» на тяжелые интоксикации и отравления, а также количество летальных исходов после употребления алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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