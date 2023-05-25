Нарколог заявил о главной опасности алкоголя для женщин

Нарколог Петров: пиво является опасным для женщин
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Алкоголь. Тюмень, алкоголь, бутылки с алкоголем, спиртное
Нарколог Даниил Петров считает, что пиво является опасным алкогольным напитком для женщин Фото:

Для женского здоровья пиво является опасным алкогольным напитком. Об этом сообщил главный врач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров. Злоупотребление пивом может привести к различным заболеваниям.

«Мы привыкли слышать, что пиво — это вредный напиток для мужчин из-за содержания в нем женского гормона эстрогена, нарушающего гормональный баланс мужчины. Но не стоит забывать о других негативных последствиях, которые вызывает данный напиток: нарушение обмена веществ, патология внутренних органов, ожирение, бесплодие. Все это может грозить как мужчинам, так и женщинам», — заявил Петров в статье для «Ленты.ру».

По словам врача, пиво способствует нарушению гормонального фона у женщин и сбивает менструальный цикл. Это может привести к раку молочных желез, поликистозу, раку яичников и бесплодию.

Петров отметил, что у женщин алкогольная зависимость развивается быстрее, чем у мужчин, потому что в женском организме меньше ферментов, которые устраняют алкоголь. Из-за гормональных изменений в организме женщины в алкогольном опьянении становятся более эмоциональны.

Ранее Петров назвал признаки алкоголизма: ожидание возможности выпить, провалы в памяти и постепенное увеличение дозы алкоголя. Врач-терапевт Павел Раменский заявил, что злоупотребление алкогольными напитками может привести к инсульту, передает агентство Nation News.

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Для женского здоровья пиво является опасным алкогольным напитком. Об этом сообщил главный врач Клиники доктора Исаева, нарколог Даниил Петров. Злоупотребление пивом может привести к различным заболеваниям. «Мы привыкли слышать, что пиво — это вредный напиток для мужчин из-за содержания в нем женского гормона эстрогена, нарушающего гормональный баланс мужчины. Но не стоит забывать о других негативных последствиях, которые вызывает данный напиток: нарушение обмена веществ, патология внутренних органов, ожирение, бесплодие. Все это может грозить как мужчинам, так и женщинам», — заявил Петров в статье для «Ленты.ру». По словам врача, пиво способствует нарушению гормонального фона у женщин и сбивает менструальный цикл. Это может привести к раку молочных желез, поликистозу, раку яичников и бесплодию. Петров отметил, что у женщин алкогольная зависимость развивается быстрее, чем у мужчин, потому что в женском организме меньше ферментов, которые устраняют алкоголь. Из-за гормональных изменений в организме женщины в алкогольном опьянении становятся более эмоциональны. Ранее Петров назвал признаки алкоголизма: ожидание возможности выпить, провалы в памяти и постепенное увеличение дозы алкоголя. Врач-терапевт Павел Раменский заявил, что злоупотребление алкогольными напитками может привести к инсульту, передает агентство Nation News.
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