Директора пермской фирмы будут судить за сокрытие 13,5 млн рублей от налоговой

Директор пермской фирмы, которая специализируется на строительстве дорог, обвиняется в сокрытии 13,5 млн рублей от налоговой. 22 апреля региональный следком завершил расследование, собрана достаточная доказательная база. Теперь дело направлено в суд.
«Следствие установило, что преступления совершались гендиректором на протяжении 11 месяцев. За компанией сохранялась задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Руководитель знал о задолженности, но тратил деньги организации по своему усмотрению», — сообщает СУ СКР в telegram-канале.
На него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет, в особо крупном размере».
Ранее также стало известно, что владельцы сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин скрыли десятки миллионов рублей, с которых должны взыскиваться налоги и сборы. В отношении руководства коммерческой организации также было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд.
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