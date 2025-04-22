Директора пермской фирмы будут судить за сокрытие 13,5 млн рублей от налоговой

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Руководитель знал о задолженности, но тратил деньги организации по своему усмотрению
Руководитель знал о задолженности, но тратил деньги организации по своему усмотрению Фото:

Директор пермской фирмы, которая специализируется на строительстве дорог, обвиняется в сокрытии 13,5 млн рублей от налоговой. 22 апреля региональный следком завершил расследование, собрана достаточная доказательная база. Теперь дело направлено в суд. 

«Следствие установило, что преступления совершались гендиректором на протяжении 11 месяцев. За компанией сохранялась задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Руководитель знал о задолженности, но тратил деньги организации по своему усмотрению», — сообщает СУ СКР в telegram-канале. 

На него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет, в особо крупном размере».

Ранее также стало известно, что владельцы сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин скрыли десятки миллионов рублей, с которых должны взыскиваться налоги и сборы. В отношении руководства коммерческой организации также было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд.

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Директор пермской фирмы, которая специализируется на строительстве дорог, обвиняется в сокрытии 13,5 млн рублей от налоговой. 22 апреля региональный следком завершил расследование, собрана достаточная доказательная база. Теперь дело направлено в суд.  «Следствие установило, что преступления совершались гендиректором на протяжении 11 месяцев. За компанией сохранялась задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов. Руководитель знал о задолженности, но тратил деньги организации по своему усмотрению», — сообщает СУ СКР в telegram-канале.  На него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание задолженности по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджет, в особо крупном размере». Ранее также стало известно, что владельцы сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин скрыли десятки миллионов рублей, с которых должны взыскиваться налоги и сборы. В отношении руководства коммерческой организации также было возбуждено уголовное дело, сейчас оно направлено в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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