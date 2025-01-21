Пермских фармацевтов-банкротов подозревают в сокрытии средств

В Перми расследуют уголовное дело против ООО «Годовалов». По версии СКР, владельцы сети «Аптека от склада» Андрей Годовалов и Николай Шаврин скрыли 233,5 млн рублей, с которых должны взыскиваться налоги и сборы. Это следует из материалов дела Пермского краевого суда.
«Обнаружена схема дробления бизнеса. Между поставщиком ООО „Годовалов“ и покупателями вставлены аптеки, использующие вмененный доход (ЕНВД) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Учредителями всех 69 аптек являются Андрей Годовалов и Николай Шаврин — владельцы 50% ООО „Годовалов“. IP-адреса аптек совпадают с адресом компании, а их руководителями являются сотрудники ООО», — передает РБК-Пермь со ссылкой на судебные документы.
Предполагаемая сумма ущерба по делу составляет 233,5 млн рублей. Выездная налоговая проверка за 2016-2018 годы выявила недоимку компании по НДС в размере 351,9 млн рублей. Общая сумма доначислений вместе со страховыми взносами, пени и штрафом превысила 698,8 млн рублей. Выручка ООО «Годовалов» вместе с 69 хозяйствующими субъектами аптечной сети в 14 российских регионах в этот период составила 101 млрд рублей.
Уточняется, что в январе 2024 года началось расследование уголовного дела в отношении в отношении ООО «Годовалов» по признакам сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере. Дзержинский районный суд Перми в мае прошлого года удовлетворил ходатайство СКР и наложил арест на имущество владельцев компании — в пределах предполагаемой суммы сокрытия 233,5 млн рублей. Кредитор компании — ПАО «Сбербанк» усмотрел в этом нарушение своих прав и пытался оспорить это решение. Арестованное в рамках уголовного дела имущество нельзя выставить на торги при банкнотном разбирательстве. Решением Пермского краевого суда жалоба «Сбербанка» направлена на новое рассмотрение.
В декабре 2023 года имущество бизнесменов Андрея Годовалова и Николая Шаврина было арестовано. Они вместе владели ООО «Годовалов». Компания объявила о ликвидации, а сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Годовалов признавал за собой долг в 4,27 миллиарда рублей. Спустя время Шаврин подал заявление о банкротстве, также поступил и Годовалов. В марте 2024 года предприниматели были признаны банкротами.
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