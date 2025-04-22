В Перми из-за шквалистого ветра оборвало крышу школы

Во втором корпусе пермской школы №37 из-за сильного ветра оборвало крышу. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«По информации, которую нам удалось получить — частично оборвало крышу в столовой. Всех учеников второй смены отпустили домой. Руководство школы не подпускает никого к месту инцидента и запрещают делать фото или видео», — пишет telegram-канал «Редакция Гайва».
URA.RU направило запрос в департамент образования Перми и в администрацию города. Ответы на них ожидаются.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на Пермь надвигается умеренный шквал. Синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 18-20 метров в секунду.
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