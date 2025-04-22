В Перми из-за шквалистого ветра оборвало крышу школы

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Очевидцы сообщают, что учеников второй смены отпустили домой
Очевидцы сообщают, что учеников второй смены отпустили домой Фото:

Во втором корпусе пермской школы №37 из-за сильного ветра оборвало крышу. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

«По информации, которую нам удалось получить — частично оборвало крышу в столовой. Всех учеников второй смены отпустили домой. Руководство школы не подпускает никого к месту инцидента и запрещают делать фото или видео», — пишет telegram-канал «Редакция Гайва». 

URA.RU направило запрос в департамент образования Перми и в администрацию города. Ответы на них ожидаются. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что на Пермь надвигается умеренный шквал. Синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 18-20 метров в секунду. 

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Во втором корпусе пермской школы №37 из-за сильного ветра оборвало крышу. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.  «По информации, которую нам удалось получить — частично оборвало крышу в столовой. Всех учеников второй смены отпустили домой. Руководство школы не подпускает никого к месту инцидента и запрещают делать фото или видео», — пишет telegram-канал «Редакция Гайва».  URA.RU направило запрос в департамент образования Перми и в администрацию города. Ответы на них ожидаются.  Ранее URA.RU сообщало о том, что на Пермь надвигается умеренный шквал. Синоптики предупреждали, что порывы ветра могут достигать 18-20 метров в секунду. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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