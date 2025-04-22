Объявлен режим ЧС во Владимирской области, где произошел взрыв

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В регионе объявлен режим ЧС (архивное фото)
В регионе объявлен режим ЧС (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

На территории Киржачского района Владимирской области ввели режим ЧС. Об этом сообщили в МЧС. 

«Режим ЧС объявлен», — говорится в сообщении МЧС. Его приводит РИА Новости. 

На данный момент идет эвакуация всех ближайших поселков к месту взрыва. Все новости URA.RU собирает в отдельном сюжете.  

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На территории Киржачского района Владимирской области ввели режим ЧС. Об этом сообщили в МЧС.  «Режим ЧС объявлен», — говорится в сообщении МЧС. Его приводит РИА Новости.  На данный момент идет эвакуация всех ближайших поселков к месту взрыва. Все новости URA.RU собирает в отдельном сюжете.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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