Объявлен режим ЧС во Владимирской области, где произошел взрыв

В регионе объявлен режим ЧС (архивное фото)
новость из сюжетаВо Владимирской области произошел серьезный взрыв
На территории Киржачского района Владимирской области ввели режим ЧС. Об этом сообщили в МЧС.
«Режим ЧС объявлен», — говорится в сообщении МЧС. Его приводит РИА Новости.
На данный момент идет эвакуация всех ближайших поселков к месту взрыва. Все новости URA.RU собирает в отдельном сюжете.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.