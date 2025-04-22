Все экстренные службы задействованы для эвакуации людей во Владимирской области

В Киржачском районе Владимирской области организована эвакуация жителей населенных пунктов Барсово и Мирный, привлечены все оперативные службы. Об этом сообщили в местной администрации.
«Проводится эвакуация н.п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы», — заявили в telegram-канале администрации. Также местных жителей призывают соблюдать спокойствие и следовать установленным мерам безопасности.
Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил о взрыве, произошедшем на территории района. По его словам, на месте инцидента работают профильные службы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.