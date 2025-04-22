Все экстренные службы задействованы для эвакуации людей во Владимирской области

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В районе взрыва во Владимирской области идет эвакуация людей
В районе взрыва во Владимирской области идет эвакуация людей Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

В Киржачском районе Владимирской области организована эвакуация жителей населенных пунктов Барсово и Мирный, привлечены все оперативные службы. Об этом сообщили в местной администрации. 

«Проводится эвакуация н.п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы», — заявили в telegram-канале администрации. Также местных жителей призывают соблюдать спокойствие и следовать установленным мерам безопасности.

Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил о взрыве, произошедшем на территории района. По его словам, на месте инцидента работают профильные службы.

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В Киржачском районе Владимирской области организована эвакуация жителей населенных пунктов Барсово и Мирный, привлечены все оперативные службы. Об этом сообщили в местной администрации.  «Проводится эвакуация н.п. Барсово и Мирный Киржачского района. Задействованы все экстренные службы», — заявили в telegram-канале администрации. Также местных жителей призывают соблюдать спокойствие и следовать установленным мерам безопасности. Ранее губернатор региона Александр Авдеев сообщил о взрыве, произошедшем на территории района. По его словам, на месте инцидента работают профильные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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