Супруг 42-летней Ольги Сороки, которую убили и расчленили в Серове (Свердловская область), намерен отправиться в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом Дмитрий Сорока написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Моя жизнь закончена. Сегодня [22 апреля] иду подписывать контракт», — следует из поста мужчины.
По версии следствия, убийство произошло в ноябре прошлого года. Незадолго до трагедии Ольга приехала к знакомому Александру Гооку с сыном. Из дома она уехала, потому что поругалась с мужем (об этом URA.RU сказал сам супруг). 10 ноября Ольга и Александр выпивали дома, ребенок бегал по квартире, и якобы помешал мужчине. Тот, пытаясь успокоить его, случайно толкнул и убил. Затем мужчина зарезал женщину и расчленил ее.
На след Гоока силовики вышли, когда 7 апреля голову Ольги нашли рядом с садами. По данным URA.RU, мужчина признался в преступлении и написал явку с повинной. Серовский райсуд отправил его под стражу до 17 июня. Остальные подробности резонансного ЧП — в материале агентства.
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