Муж расчлененной женщины в Серове уходит на СВО. Фото

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Дмитрий Сорока отправился подписывать контракт 22 апреля (архивное фото)
Дмитрий Сорока отправился подписывать контракт 22 апреля (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Серове в лесу нашли женскую голову

Супруг 42-летней Ольги Сороки, которую убили и расчленили в Серове (Свердловская область), намерен отправиться в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом Дмитрий Сорока написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Моя жизнь закончена. Сегодня [22 апреля] иду подписывать контракт», — следует из поста мужчины.

По версии следствия, убийство произошло в ноябре прошлого года. Незадолго до трагедии Ольга приехала к знакомому Александру Гооку с сыном. Из дома она уехала, потому что поругалась с мужем (об этом URA.RU сказал сам супруг). 10 ноября Ольга и Александр выпивали дома, ребенок бегал по квартире, и якобы помешал мужчине. Тот, пытаясь успокоить его, случайно толкнул и убил. Затем мужчина зарезал женщину и расчленил ее.

На след Гоока силовики вышли, когда 7 апреля голову Ольги нашли рядом с садами. По данным URA.RU, мужчина признался в преступлении и написал явку с повинной. Серовский райсуд отправил его под стражу до 17 июня. Остальные подробности резонансного ЧП — в материале агентства.

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Супруг 42-летней Ольги Сороки, которую убили и расчленили в Серове (Свердловская область), намерен отправиться в зону спецоперации РФ на Украине. Об этом Дмитрий Сорока написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Моя жизнь закончена. Сегодня [22 апреля] иду подписывать контракт», — следует из поста мужчины. По версии следствия, убийство произошло в ноябре прошлого года. Незадолго до трагедии Ольга приехала к знакомому Александру Гооку с сыном. Из дома она уехала, потому что поругалась с мужем (об этом URA.RU сказал сам супруг). 10 ноября Ольга и Александр выпивали дома, ребенок бегал по квартире, и якобы помешал мужчине. Тот, пытаясь успокоить его, случайно толкнул и убил. Затем мужчина зарезал женщину и расчленил ее. На след Гоока силовики вышли, когда 7 апреля голову Ольги нашли рядом с садами. По данным URA.RU, мужчина признался в преступлении и написал явку с повинной. Серовский райсуд отправил его под стражу до 17 июня. Остальные подробности резонансного ЧП — в материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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