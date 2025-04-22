Минобороны подтвердило детонацию боеприпасов во Владимирской области

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Минобороны сообщило причинах взрывов во Владимирской области. По информации министерства, произошло возгорание на территории воинской части, из-за чего была совершена детонация боеприпасов. «Пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами», — передает Минобороны.
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