Минобороны подтвердило детонацию боеприпасов во Владимирской области

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Минобороны сообщило причинах взрывов во Владимирской области. По информации министерства, произошло возгорание на территории воинской части, из-за чего была совершена детонация боеприпасов. «Пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами», — передает Минобороны.

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Минобороны сообщило причинах взрывов во Владимирской области. По информации министерства, произошло возгорание на территории воинской части, из-за чего была совершена детонация боеприпасов. «Пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами», — передает Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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