21 апреля 2025

Стала известна причина смерти подростка во время пожара в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам источника, подросток задохнулся угарным газом в бане
По словам источника, подросток задохнулся угарным газом в бане Фото:

Подросток, погибший при пожаре в кооперативе «Виктория» возле Сургута, задохнулся угарным газом. О предварительной причине смерти URA.RU сообщил источник из силовых структур Югры.

«Что тот, что другой отравились угарным газом. Один мальчик, к сожалению, задохнулся. Так же известно, что обе семьи постоянно проживали в дачном кооперативе», — рассказал собеседник агентства.

Источник сообщил, что во время трагедии на участке якобы находился дед погибшего подростка. «Где находились взрослые и почему мальчишки были ночью в бане — выясняет следствие», -сообщил он.

В Следственный комитет Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при пожаре в дачном кооперативе погиб подросток. Причина возгорания устанавливается.

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Подросток, погибший при пожаре в кооперативе «Виктория» возле Сургута, задохнулся угарным газом. О предварительной причине смерти URA.RU сообщил источник из силовых структур Югры. «Что тот, что другой отравились угарным газом. Один мальчик, к сожалению, задохнулся. Так же известно, что обе семьи постоянно проживали в дачном кооперативе», — рассказал собеседник агентства. Источник сообщил, что во время трагедии на участке якобы находился дед погибшего подростка. «Где находились взрослые и почему мальчишки были ночью в бане — выясняет следствие», -сообщил он. В Следственный комитет Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при пожаре в дачном кооперативе погиб подросток. Причина возгорания устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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