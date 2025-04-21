Стала известна причина смерти подростка во время пожара в Сургуте

Подросток, погибший при пожаре в кооперативе «Виктория» возле Сургута, задохнулся угарным газом. О предварительной причине смерти URA.RU сообщил источник из силовых структур Югры.
«Что тот, что другой отравились угарным газом. Один мальчик, к сожалению, задохнулся. Так же известно, что обе семьи постоянно проживали в дачном кооперативе», — рассказал собеседник агентства.
Источник сообщил, что во время трагедии на участке якобы находился дед погибшего подростка. «Где находились взрослые и почему мальчишки были ночью в бане — выясняет следствие», -сообщил он.
В Следственный комитет Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при пожаре в дачном кооперативе погиб подросток. Причина возгорания устанавливается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!