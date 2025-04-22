Глава СНТ дал URA.RU полный комментарий по прилету снаряда в дом во Владимирской области

Во Владимирской области глава СНТ «Вязьма» Александр Мельников в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил прилет боеприпаса в один из частных домов на территории. По его словам, он пришелся по касательной, не вызвав детонации. Это произошло из-за возгорания на складе в местной воинской части, после чего последовала детонация боеприпасов.
«Да, по касательной, без детонации», — заявил Мельников, подтверждая факт прилета боеприпаса в один частных домов в СНТ. Он сообщил, что серьезных повреждений не зафиксировано, мелкие же есть на территории возле дома — поцарапаны рядом лежащие бревна и краска на фасаде объекта.
Также глава СНТ добавил, что провел очень оперативную эвакуацию местных жителей. По его словам, 90% людей выехали, а 10%, не захотели покидать своим дома. Эвакуированные в основном уехали в Москву и Подмосковье.
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