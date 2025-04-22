Глава СНТ дал URA.RU полный комментарий по прилету снаряда в дом во Владимирской области

Глава владимирского СНТ Мельников: прилет по дому произошел по касательной
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В частном доме, куда пролетел боеприпас, не зафиксировано серьезных повреждений, заявил Мельников
В частном доме, куда пролетел боеприпас, не зафиксировано серьезных повреждений, заявил Мельников Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

Во Владимирской области глава СНТ «Вязьма» Александр Мельников в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил прилет боеприпаса в один из частных домов на территории. По его словам, он пришелся по касательной, не вызвав детонации. Это произошло из-за возгорания на складе в местной воинской части, после чего последовала детонация боеприпасов. 

«Да, по касательной, без детонации», — заявил Мельников, подтверждая факт прилета боеприпаса в один частных домов в СНТ. Он сообщил, что серьезных повреждений не зафиксировано, мелкие же есть на территории возле дома — поцарапаны рядом лежащие бревна и краска на фасаде объекта. 

Также глава СНТ добавил, что провел очень оперативную эвакуацию местных жителей. По его словам, 90% людей выехали, а 10%, не захотели покидать своим дома. Эвакуированные в основном уехали в Москву и Подмосковье. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Владимирской области глава СНТ «Вязьма» Александр Мельников в разговоре с корреспондентом URA.RU подтвердил прилет боеприпаса в один из частных домов на территории. По его словам, он пришелся по касательной, не вызвав детонации. Это произошло из-за возгорания на складе в местной воинской части, после чего последовала детонация боеприпасов.  «Да, по касательной, без детонации», — заявил Мельников, подтверждая факт прилета боеприпаса в один частных домов в СНТ. Он сообщил, что серьезных повреждений не зафиксировано, мелкие же есть на территории возле дома — поцарапаны рядом лежащие бревна и краска на фасаде объекта.  Также глава СНТ добавил, что провел очень оперативную эвакуацию местных жителей. По его словам, 90% людей выехали, а 10%, не захотели покидать своим дома. Эвакуированные в основном уехали в Москву и Подмосковье. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...