Минобороны раскрыло причину мощного взрыва во Владимирской области

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Взрыв во Владимирской области произошел из-за детонации боеприпасов, хранящихся на складе, сообщили в Минобороны РФ
Взрыв во Владимирской области произошел из-за детонации боеприпасов, хранящихся на складе, сообщили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Во Владимирской области произошел серьезный взрыв

На территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов из-за возгорания на складе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе», — сообщили Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности при работах с взрывчатыми материалами, отмечается в официальном сообщении Минобороны. В военном ведомстве также уточнили, что по поручению министра обороны Андрея Белоусова создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств пожара и детонации боеприпасов. Виновные в инциденте будут привлечены к ответственности в установленном порядке.

Ранее во Владимирской области на территории Киржачского района прогремел взрыв. Хлопок слышали за 10 км от места инцидента. Очевидцы сообщили, что в небо поднялся огромный столб дыма. 

На территории Киржачского района ввели режим ЧС, предает RT. Все экстренные службы задействованы для эвакуации мирного населения.

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На территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов из-за возгорания на складе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «В результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе», — сообщили Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал. Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности при работах с взрывчатыми материалами, отмечается в официальном сообщении Минобороны. В военном ведомстве также уточнили, что по поручению министра обороны Андрея Белоусова создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств пожара и детонации боеприпасов. Виновные в инциденте будут привлечены к ответственности в установленном порядке. Ранее во Владимирской области на территории Киржачского района прогремел взрыв. Хлопок слышали за 10 км от места инцидента. Очевидцы сообщили, что в небо поднялся огромный столб дыма.  На территории Киржачского района ввели режим ЧС, предает RT. Все экстренные службы задействованы для эвакуации мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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