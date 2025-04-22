Минобороны раскрыло причину мощного взрыва во Владимирской области

На территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов из-за возгорания на складе. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе», — сообщили Минобороны РФ. По информации ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.
Причиной ЧП стало нарушение требований безопасности при работах с взрывчатыми материалами, отмечается в официальном сообщении Минобороны. В военном ведомстве также уточнили, что по поручению министра обороны Андрея Белоусова создана специальная комиссия для выяснения обстоятельств пожара и детонации боеприпасов. Виновные в инциденте будут привлечены к ответственности в установленном порядке.
Ранее во Владимирской области на территории Киржачского района прогремел взрыв. Хлопок слышали за 10 км от места инцидента. Очевидцы сообщили, что в небо поднялся огромный столб дыма.
На территории Киржачского района ввели режим ЧС, предает RT. Все экстренные службы задействованы для эвакуации мирного населения.
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