В ГД заявили о наведении порядка в зоне СВО на неожиданном направлении

Делягин: на СВО запретили использовать несертифицированные медикаменты

22 апреля 2025 в 22:48 Размер текста - 17 +

На территории проведения СВО решили ужесточить контроль за медикаментами Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Руководство военных медиков приняло решение ужесточить контроль за поставками медицинских изделий на территории СВО, запретив использование несертифицированных средств, поступающих, в том числе, от волонтеров. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. «Правда, направление работы они выбрали неожиданное. Вместо концепции „накачаем наши части всем необходимым под завязку“, они пошли по пути „запретим все, что не прошло соответствующую регистрацию“. Причем отдельно указано, что данные изделия могут поступать от организаций, „оказывающих гуманитарную помощь“ (читай, волонтеров)», — написал Делягин со ссылкой на документы, публикуемые в соцсетях и telegram-канале «Врачи, вы не одни». По словам Делягина, командирам частей теперь вменяется в обязанность исключить использование подобных медизделий. В том числе повязок, бинтов и бандажей, которые не прошли официальную регистрацию. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на ношение и использование гаджетов участниками спецоперации на Украине. Из документа следует, что за нарушение соответствующего закона будет предусмотрено административное наказание арестом до 10 суток. Исключением являются устройства, которые используются для исполнения воинских обязанностей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство военных медиков приняло решение ужесточить контроль за поставками медицинских изделий на территории СВО, запретив использование несертифицированных средств, поступающих, в том числе, от волонтеров. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. «Правда, направление работы они выбрали неожиданное. Вместо концепции „накачаем наши части всем необходимым под завязку“, они пошли по пути „запретим все, что не прошло соответствующую регистрацию“. Причем отдельно указано, что данные изделия могут поступать от организаций, „оказывающих гуманитарную помощь“ (читай, волонтеров)», — написал Делягин со ссылкой на документы, публикуемые в соцсетях и telegram-канале «Врачи, вы не одни». По словам Делягина, командирам частей теперь вменяется в обязанность исключить использование подобных медизделий. В том числе повязок, бинтов и бандажей, которые не прошли официальную регистрацию. Как сообщало URA.RU ранее, в 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на ношение и использование гаджетов участниками спецоперации на Украине. Из документа следует, что за нарушение соответствующего закона будет предусмотрено административное наказание арестом до 10 суток. Исключением являются устройства, которые используются для исполнения воинских обязанностей.