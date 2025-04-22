Выпавшая с 20-го этажа тюменка должна будет оплатить авто, на которое упала

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка должна будет оплатить ремонт авто, на которое упала с 20-го этажа
Тюменка должна будет оплатить ремонт авто, на которое упала с 20-го этажа Фото:

Тюменка, которая выпала с 20-го этажа дома по улице 50 лет Октября, будет обязана оплатить ремонт машины. Дело в том, что 16-летняя девушка упала прямо на припаркованное авто, которое и смягчило приземление. Сейчас она находится в коме, однако после выздоровления будет обязана оплатить ремонт поврежденного имущества.

«В Тюмени 16-летняя зумерша выпала с 20-го этажа на припаркованную машину и осталась жива. Сейчас она находится в коме, но когда поправится, то ей предстоит оплатить ремонт автомобиля», — пишет telegram-канал «Инцидент Россия 112 ЧП Новости».

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области о состоянии девушки. Ответ ожидается.

В Тюмени вечером 18 апреля из окна на 20-ом этаже дома по улице 50 лет Октября выпала 16-летняя девушка. Она упала на припаркованную машину, которая и смягчила приземление. Сейчас тюменка жива, но находится в коме.

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Тюменка, которая выпала с 20-го этажа дома по улице 50 лет Октября, будет обязана оплатить ремонт машины. Дело в том, что 16-летняя девушка упала прямо на припаркованное авто, которое и смягчило приземление. Сейчас она находится в коме, однако после выздоровления будет обязана оплатить ремонт поврежденного имущества. «В Тюмени 16-летняя зумерша выпала с 20-го этажа на припаркованную машину и осталась жива. Сейчас она находится в коме, но когда поправится, то ей предстоит оплатить ремонт автомобиля», — пишет telegram-канал «Инцидент Россия 112 ЧП Новости». URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области о состоянии девушки. Ответ ожидается. В Тюмени вечером 18 апреля из окна на 20-ом этаже дома по улице 50 лет Октября выпала 16-летняя девушка. Она упала на припаркованную машину, которая и смягчила приземление. Сейчас тюменка жива, но находится в коме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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