Выпавшая с 20-го этажа тюменка должна будет оплатить авто, на которое упала

Тюменка, которая выпала с 20-го этажа дома по улице 50 лет Октября, будет обязана оплатить ремонт машины. Дело в том, что 16-летняя девушка упала прямо на припаркованное авто, которое и смягчило приземление. Сейчас она находится в коме, однако после выздоровления будет обязана оплатить ремонт поврежденного имущества.
«В Тюмени 16-летняя зумерша выпала с 20-го этажа на припаркованную машину и осталась жива. Сейчас она находится в коме, но когда поправится, то ей предстоит оплатить ремонт автомобиля», — пишет telegram-канал «Инцидент Россия 112 ЧП Новости».
URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области о состоянии девушки. Ответ ожидается.
В Тюмени вечером 18 апреля из окна на 20-ом этаже дома по улице 50 лет Октября выпала 16-летняя девушка. Она упала на припаркованную машину, которая и смягчила приземление. Сейчас тюменка жива, но находится в коме.
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