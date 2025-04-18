18 апреля 2025

Стало известно состояние тюменки, выпавшей из окна многоэтажки на авто

Выпавшая из окна многоэтажки тюменка находится в коме
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпавшая с 20-го этажа тюменка оказалась 16-летним подростком
Выпавшая с 20-го этажа тюменка оказалась 16-летним подростком Фото:

В Тюмени вечером 18 апреля из окна на 20-ом этаже дома по улице 50 лет Октября выпала 16-летняя девушка. Она упала на припаркованную машину, которая и смягчила приземление. Сейчас тюменка жива, но находится в коме.

«16-летняя девушка выпала с 20-го этажа на припаркованную машину в Тюмени и осталась жива. Сейчас находится в коме», — пишет telegram-канал Ural Mash.

URA.RU направило запрос в депздрав Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что, при передаче девушки медикам, она была еще жива. Скорая помощь вместе с курьером из самоката и полицией помогли достать ее из машины и положить на носилки.

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В Тюмени вечером 18 апреля из окна на 20-ом этаже дома по улице 50 лет Октября выпала 16-летняя девушка. Она упала на припаркованную машину, которая и смягчила приземление. Сейчас тюменка жива, но находится в коме. «16-летняя девушка выпала с 20-го этажа на припаркованную машину в Тюмени и осталась жива. Сейчас находится в коме», — пишет telegram-канал Ural Mash. URA.RU направило запрос в депздрав Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что, при передаче девушки медикам, она была еще жива. Скорая помощь вместе с курьером из самоката и полицией помогли достать ее из машины и положить на носилки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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