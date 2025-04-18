Стало известно состояние тюменки, выпавшей из окна многоэтажки на авто

В Тюмени вечером 18 апреля из окна на 20-ом этаже дома по улице 50 лет Октября выпала 16-летняя девушка. Она упала на припаркованную машину, которая и смягчила приземление. Сейчас тюменка жива, но находится в коме.
«16-летняя девушка выпала с 20-го этажа на припаркованную машину в Тюмени и осталась жива. Сейчас находится в коме», — пишет telegram-канал Ural Mash.
URA.RU направило запрос в депздрав Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что, при передаче девушки медикам, она была еще жива. Скорая помощь вместе с курьером из самоката и полицией помогли достать ее из машины и положить на носилки.
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