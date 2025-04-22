Лавров обидел Польшу ответом на запрет Москве праздновать 9 мая с Европой

Критика министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес функционеров Евросоюза, которые запрещают политикам приезжать на Парад Победы в Москву, вызвала возмущение в Польше. Об этом сообщили местные СМИ.
«Заявление Лаврова о том, что „Россия не потерпит нацизма“ в Польше посчитали агрессивной риторикой», — передает портал 02 со ссылкой на свои источники. Лавров раскритиковал действия чиновников ЕС, создающих препятствия для празднования 9 Мая.
Ранее Лавров рассказал, что большинство представителей ЕС не захотят подчиняться запретам ехать в Москву на День Победы и не откажутся от своих корней. Он пригрозил: «с Россией таким языком разговаривать не надо», отметив возрождение нацистских взглядов в Европе. Глава дипломатии России, в частности, обратил внимание на воинственные высказывания кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца. Министр иностранных дел уверен, что высказывания европейских лидеров не совпадают с позицией народа этих стран.
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