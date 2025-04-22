В Чебаркульском районе Kawasaki столкнулся с Lexus

От полученных травм мотоциклист погиб Фото Госавтоинспекции Челябинской области

В Чебаркульском районе Челябинской области выясняются обстоятельства смертельной аварии с участием Kawasaki и Lexus. ДТП произошло вечером 22 апреля из-за того, что легковой автомобиль не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«По предварительной информации, трагедия произошла вечером 22 апреля около 20:30 на Миасском шоссе возле дома № 9. Водитель автомобиля Lexus, мужчина 1983 года рождения, совершая поворот налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался навстречу. 34-летний водитель мотоцикла получил серьезные травмы и скончался в медицинском учреждении», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало URA.RU ранее, на 101 километре трассы в Увельском районе водитель грузовой машины не предоставил байку преимущество на дороге. Управлявший мотоциклом Yamaha мужчина 1983 года рождения скончался на месте ДТП.

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