В Челябинской области мотоциклист погиб при столкновении с Lexus. Фото

В Чебаркульском районе Kawasaki столкнулся с Lexus
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с мотоциклом в Челябинской области, мотоцикл, дтп, авария
От полученных травм мотоциклист погиб

В Чебаркульском районе Челябинской области выясняются обстоятельства смертельной аварии с участием Kawasaki и Lexus. ДТП произошло вечером 22 апреля из-за того, что легковой автомобиль не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«По предварительной информации, трагедия произошла вечером 22 апреля около 20:30 на Миасском шоссе возле дома № 9. Водитель автомобиля Lexus, мужчина 1983 года рождения, совершая поворот налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался навстречу. 34-летний водитель мотоцикла получил серьезные травмы и скончался в медицинском учреждении», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало URA.RU ранее, на 101 километре трассы в Увельском районе водитель грузовой машины не предоставил байку преимущество на дороге. Управлявший мотоциклом Yamaha мужчина 1983 года рождения скончался на месте ДТП.

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В Чебаркульском районе Челябинской области выясняются обстоятельства смертельной аварии с участием Kawasaki и Lexus. ДТП произошло вечером 22 апреля из-за того, что легковой автомобиль не предоставил преимущество в движении мотоциклу. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «По предварительной информации, трагедия произошла вечером 22 апреля около 20:30 на Миасском шоссе возле дома № 9. Водитель автомобиля Lexus, мужчина 1983 года рождения, совершая поворот налево на нерегулируемом перекрестке, не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, который двигался навстречу. 34-летний водитель мотоцикла получил серьезные травмы и скончался в медицинском учреждении», — уточнили в ведомстве. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Как сообщало URA.RU ранее, на 101 километре трассы в Увельском районе водитель грузовой машины не предоставил байку преимущество на дороге. Управлявший мотоциклом Yamaha мужчина 1983 года рождения скончался на месте ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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