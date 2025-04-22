После завершения хоккейного матча «Ак Барс» — «Динамо» в Казани стал известен соперник челябинского «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина. Москвичи разгромили команду из Татарстана и в результате победы в серии с результатом 4:2 вышли на челябинцев в следующем раунде плей-офф. Об этом сообщает наблюдавший за матчем корреспондент URA.RU.
В шестой игре серии «Динамо» (Москва) — «Ак Барс» столичной команде не хватало для победы в серии последнего очка. И поскольку судьбоносная для Казани игра завершилась со счетом 1:6, москвичи идут дальше, попадая на челябинскую команду.
Интересно, что ровно год назад, 22 апреля 2024 года «Трактор» в плей-офф КХЛ всухую выиграл у московского «Динамо» серию со счетом 4:0, но тогда это произошло в четвертьфинале. Теперь же двум принципиальным соперникам предстоит встретиться уже в полуфинале, поэтому ставки в этом противостоянии более высоки.
Билеты на полуфинал Кубка Гагарина появятся в продаже уже завтра утром, 23 апреля. Первые две игры состоятся в Челябинске 28 и 30 апреля в 19 часов по местному времени. Дальше серия переедет в Москву, где матчи пройдут 2 и 4 мая.
Напомним, в ? финала «Трактор» одержал победу над минским «Динамо» со счетом в серии 4:1.
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