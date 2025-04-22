Песков ответил на статью Financial Times, что Россия готова остановить СВО по нынешней линии фронта

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя вопрос о деталях беседы Владимира Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом, рекомендовал опираться исключительно на официальные источники информации, отметив рост числа недостоверных публикаций.
Ранее газета Financial Times распространила информацию о том, что Путин якобы предложил Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге прекратить украинский конфликт, зафиксировав линии соприкосновения сторон на текущих позициях. «Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — заявил Песков, его слова передает РИА Новости.
Владимир Путин 11 апреля провел встречу со Стивом Уиткоффом, прибывшим с визитом в Россию. Переговоры состоялись в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге и продолжались примерно четыре с половиной часа. Как сообщил Дмитрий Песков, в ходе контактов основное внимание уделялось вопросам урегулирования ситуации на Украине. Москва рассчитывает на продолжение такого диалога. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Штаты уже рассмотрели сигналы по украинскому вопросу, переданные через Уиткоффа.
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