Главный в Росгвардии по цифровому развитию задержан по делу о мошенничестве

Руководитель Департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал Михаил Варенцов задержан по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили правоохранители.
«По делу о мошенничестве задержан руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал Варенцов», — рассказали в правоохранительных органах. Их заявление приводит ТАСС.
Это не первый случай задержания высокопоставленного военного из Росгвардии. В 2024 году правоохранителями был задержан полковник Росгвардии Олег Гамаюнов, отвечавший за авиационно-техническую службу авиационно-технической базы ведомства.
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