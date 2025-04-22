22 апреля 2025

Главный в Росгвардии по цифровому развитию задержан по делу о мошенничестве

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Генерал был задержан по уголовному делу, отметили правоохранители
Генерал был задержан по уголовному делу, отметили правоохранители Фото:

Руководитель Департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал Михаил Варенцов задержан по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили правоохранители.

«По делу о мошенничестве задержан руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал Варенцов», — рассказали в правоохранительных органах. Их заявление приводит ТАСС.

Это не первый случай задержания высокопоставленного военного из Росгвардии. В 2024 году правоохранителями был задержан полковник Росгвардии Олег Гамаюнов, отвечавший за авиационно-техническую службу авиационно-технической базы ведомства.

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Руководитель Департамента цифрового развития и защиты информации Федеральной службы войск национальной гвардии России генерал Михаил Варенцов задержан по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщили правоохранители. «По делу о мошенничестве задержан руководитель департамента цифрового развития и защиты информации Росгвардии генерал Варенцов», — рассказали в правоохранительных органах. Их заявление приводит ТАСС. Это не первый случай задержания высокопоставленного военного из Росгвардии. В 2024 году правоохранителями был задержан полковник Росгвардии Олег Гамаюнов, отвечавший за авиационно-техническую службу авиационно-технической базы ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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