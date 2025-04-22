График движения Поезда Победы «Молотов» по территориям Пермского края утвердили на прошедшем заседании профильного оргкомитета. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Утвердили график курсирования нашего уникального Поезда Победы „Молотов“. Маршрут начнется 9 мая в Перми и завершится в конце сентября», — написал Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
За почти четыре месяца пути состав побывает в 14 населенных пунктах Прикамья. Идею прорабатывали с лета прошлого года.
URA.RU уже сообщало о принятом решении — провести шествие «Бессмертного полка» по всему краю в очном формате. День Победы в этом году в краевой столице завершится 10-минутным салютом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!