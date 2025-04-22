22 апреля 2025

Махонин: утвержден график курсирования Поезда Победы «Молотов» по Прикамью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Перми создали свой уникальный состав Победы
В Перми создали свой уникальный состав Победы Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне

График движения Поезда Победы «Молотов» по территориям Пермского края утвердили на прошедшем заседании профильного оргкомитета. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Утвердили график курсирования нашего уникального Поезда Победы „Молотов“. Маршрут начнется 9 мая в Перми и завершится в конце сентября», — написал  Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

За почти четыре месяца пути состав побывает в 14 населенных пунктах Прикамья. Идею прорабатывали с лета прошлого года.

URA.RU уже сообщало о принятом решении — провести шествие «Бессмертного полка» по всему краю в очном формате. День Победы в этом году в краевой столице завершится 10-минутным салютом.

Путешествие состава завершится в Соликамске
Путешествие состава завершится в Соликамске
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
График движения Поезда Победы «Молотов» по территориям Пермского края утвердили на прошедшем заседании профильного оргкомитета. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. «Утвердили график курсирования нашего уникального Поезда Победы „Молотов“. Маршрут начнется 9 мая в Перми и завершится в конце сентября», — написал  Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. За почти четыре месяца пути состав побывает в 14 населенных пунктах Прикамья. Идею прорабатывали с лета прошлого года. URA.RU уже сообщало о принятом решении — провести шествие «Бессмертного полка» по всему краю в очном формате. День Победы в этом году в краевой столице завершится 10-минутным салютом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...