22 апреля 2025

Мэр Пинаев рассказал об успехах Нижнего Тагила, послушав Хуснуллина на большом съезде глав городов

Глава Нижнего Тагила выступил на московском форуме
© Служба новостей «URA.RU»
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О достижениях Нижнего Тагила Пинаев рассказал на Всероссийском форуме в Москве
О достижениях Нижнего Тагила Пинаев рассказал на Всероссийском форуме в Москве Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев поделился успехами города на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». В панельной сессии «Стратегия роста: эффективное управление территориями» также принял участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, рассказал глава города в социальных сетях.

«Речь о новом нацпроекте „Инфрастуктура для жизни“. Благодаря активному участию Нижнего Тагила в национальных проектах по итогам 2024 года на каждый вложенный рубль городского бюджета на реализацию национальных проектов было привлечено 12,2 рубля из вышестоящих бюджетов», — написал глава города на своей странице во «ВКонтакте».

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проходит с 21 по 23 апреля в Национальном центре «Россия» в Москве. На днях Нижний Тагил победил в муниципальной премии «Служение» в номинации «Инициатива каждого — общий успех». Благодаря проекту тагильчанки в удаленной части частного сектора, где отсутствует развитая инфраструктура, были обустроены общественные пространства.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев поделился успехами города на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». В панельной сессии «Стратегия роста: эффективное управление территориями» также принял участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, рассказал глава города в социальных сетях. «Речь о новом нацпроекте „Инфрастуктура для жизни“. Благодаря активному участию Нижнего Тагила в национальных проектах по итогам 2024 года на каждый вложенный рубль городского бюджета на реализацию национальных проектов было привлечено 12,2 рубля из вышестоящих бюджетов», — написал глава города на своей странице во «ВКонтакте». Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проходит с 21 по 23 апреля в Национальном центре «Россия» в Москве. На днях Нижний Тагил победил в муниципальной премии «Служение» в номинации «Инициатива каждого — общий успех». Благодаря проекту тагильчанки в удаленной части частного сектора, где отсутствует развитая инфраструктура, были обустроены общественные пространства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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