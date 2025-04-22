Мэр Пинаев рассказал об успехах Нижнего Тагила, послушав Хуснуллина на большом съезде глав городов

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев поделился успехами города на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России». В панельной сессии «Стратегия роста: эффективное управление территориями» также принял участие заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, рассказал глава города в социальных сетях.
«Речь о новом нацпроекте „Инфрастуктура для жизни“. Благодаря активному участию Нижнего Тагила в национальных проектах по итогам 2024 года на каждый вложенный рубль городского бюджета на реализацию национальных проектов было привлечено 12,2 рубля из вышестоящих бюджетов», — написал глава города на своей странице во «ВКонтакте».
Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проходит с 21 по 23 апреля в Национальном центре «Россия» в Москве. На днях Нижний Тагил победил в муниципальной премии «Служение» в номинации «Инициатива каждого — общий успех». Благодаря проекту тагильчанки в удаленной части частного сектора, где отсутствует развитая инфраструктура, были обустроены общественные пространства.
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