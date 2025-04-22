22 апреля 2025

Половодье в Прикамье набирает обороты. Видео

К затопленному мосту в Прикамье добавилось 26 подтопленных участков
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводковые воды добрались до Кукуштана
Паводковые воды добрались до Кукуштана Фото:

Паводковыми водами затопило 26 приусадебных участков в поселке Кукуштан Пермского округа. Ранее вода зашла на мост в Кунгурском округе. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по региону, передает пресс-служба ведомства.

«На контроле — 26 приусадебных участков в Кукуштане и один низководный мост в Моховом. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС Прикамья продолжают круглосуточно мониторить обстановку», — указано в telegram-канале спасателей.

Уровень воды в реках региона продолжает повышаться. В Бабке — он ранее приблизился к критической отметке. На территории края в случае вероятного сценария затопит семь населенных пунктов, об этом URA.RU уже писало.

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Паводковыми водами затопило 26 приусадебных участков в поселке Кукуштан Пермского округа. Ранее вода зашла на мост в Кунгурском округе. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по региону, передает пресс-служба ведомства. «На контроле — 26 приусадебных участков в Кукуштане и один низководный мост в Моховом. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС Прикамья продолжают круглосуточно мониторить обстановку», — указано в telegram-канале спасателей. Уровень воды в реках региона продолжает повышаться. В Бабке — он ранее приблизился к критической отметке. На территории края в случае вероятного сценария затопит семь населенных пунктов, об этом URA.RU уже писало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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