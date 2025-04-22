Паводковыми водами затопило 26 приусадебных участков в поселке Кукуштан Пермского округа. Ранее вода зашла на мост в Кунгурском округе. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по региону, передает пресс-служба ведомства.
«На контроле — 26 приусадебных участков в Кукуштане и один низководный мост в Моховом. Пострадавших нет. Сотрудники МЧС Прикамья продолжают круглосуточно мониторить обстановку», — указано в telegram-канале спасателей.
Уровень воды в реках региона продолжает повышаться. В Бабке — он ранее приблизился к критической отметке. На территории края в случае вероятного сценария затопит семь населенных пунктов, об этом URA.RU уже писало.
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