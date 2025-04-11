В Кунгурском округе Пермского края из-за паводка закрыли мост

На территории Кунгурского округа (Пермский край) с 11 апреля временно остановлено движение по мосту через реку Бабка. Ограничения введены из-за паводка. Об этом сообщается на сайте Кунгурского муниципального округа.
«С 11 апреля 2025 года приостановлено движение по автомобильному мосту через реку Бабка Моховской территории Кунгурского муниципального округа. Это связано с угрозой подтопления паводковыми водами», — говорится в пресс-релизе станции.
Для обеспечения непрерывности транспортного сообщения, движение автотранспорта будет осуществляться через мост, находящийся на балансе ООО «Кнауф Гипс Кунгур». Он расположен в 150 метрах от закрытого моста.
Ранее стало известно, что в Пермском крае начался подъем воды в реках. В реке Бабка (Кунгурский округ) за сутки с 10 по 11 апреля вода прибавилась на 130 сантиметров. По данным регионального МЧС, край готов к прохождению весеннего половодья. В случае негативного сценария подтоплены будут 17 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.
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