11 апреля 2025

В Кунгурском округе Пермского края из-за паводка закрыли мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение перенаправили в связи с угрозой подтопления паводковыми водами
Движение перенаправили в связи с угрозой подтопления паводковыми водами Фото:

На территории Кунгурского округа (Пермский край) с 11 апреля временно остановлено движение по мосту через реку Бабка. Ограничения введены из-за паводка. Об этом сообщается на сайте Кунгурского муниципального округа.

«С 11 апреля 2025 года приостановлено движение по автомобильному мосту через реку Бабка Моховской территории Кунгурского муниципального округа. Это связано с угрозой подтопления паводковыми водами», — говорится в пресс-релизе станции.

Для обеспечения непрерывности транспортного сообщения, движение автотранспорта будет осуществляться через мост, находящийся на балансе ООО «Кнауф Гипс Кунгур». Он расположен в 150 метрах от закрытого моста.

Ранее стало известно, что в Пермском крае начался подъем воды в реках. В реке Бабка (Кунгурский округ) за сутки с 10 по 11 апреля вода прибавилась на 130 сантиметров. По данным регионального МЧС, край готов к прохождению весеннего половодья. В случае негативного сценария подтоплены будут 17 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.

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На территории Кунгурского округа (Пермский край) с 11 апреля временно остановлено движение по мосту через реку Бабка. Ограничения введены из-за паводка. Об этом сообщается на сайте Кунгурского муниципального округа. «С 11 апреля 2025 года приостановлено движение по автомобильному мосту через реку Бабка Моховской территории Кунгурского муниципального округа. Это связано с угрозой подтопления паводковыми водами», — говорится в пресс-релизе станции. Для обеспечения непрерывности транспортного сообщения, движение автотранспорта будет осуществляться через мост, находящийся на балансе ООО «Кнауф Гипс Кунгур». Он расположен в 150 метрах от закрытого моста. Ранее стало известно, что в Пермском крае начался подъем воды в реках. В реке Бабка (Кунгурский округ) за сутки с 10 по 11 апреля вода прибавилась на 130 сантиметров. По данным регионального МЧС, край готов к прохождению весеннего половодья. В случае негативного сценария подтоплены будут 17 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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