При худшем сценарии развития половодья в Прикамье затопит 17 населенных пунктов

В Пермском крае в случае негативного сценария подтоплены будут 17 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Прогнозом на паводковый сезон в URA.RU поделилась пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«При негативном сценарии подтопление затронет 17 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Это произойдет при выпадении обильных дождей (свыше 15-20 мм) и одновременном таянии снега», — рассказали спасатели.
При благоприятных условиях локальные подтопления возможны в селе Моховое. Там вода зайдет на два моста через реку Бабка. В Прикамье в случае вероятного сценария весной затопит семь населенных пунктов.
По предварительным данным, половодье на большинстве рек ожидается на 5-7 дней раньше нормы: по югу Прикамья — в третьей декаде марта, на севере — в третьей декаде апреля. Об опасности сезона URA.RU рассказал профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
Для слежки за обстановкой в небо собираются поднять десятки беспилотников. В этом году арт-объект «Счастья не за горами» не затопит.
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