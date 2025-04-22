Челябинцам разонравилось отдыхать на майских праздниках в Турции

23 апреля 2025 в 04:13 Размер текста - 17 +

Ажиотажа на путевки в Турцию не наблюдается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Челябинска и области не спешат в 2025 году приобретать туры на майские праздники в Турцию. Как URA.RU сообщили участники рынка, ажиотажного спроса не наблюдается. «Никто не рвется в Турцию. Спрос достаточно спокойный», — пояснила URA.RU руководитель туркомпании «Андромеда» в Челябинске Ольга Васильева. Новость по теме Укрепление рубля помогло челябинцам сэкономить на зарубежных турах до 30% В пресс-службе компании «Слетать.ру» отметили, что спрос находится на уровне 2024 года. Средний чек на туры с вылетами из Челябинска достигли 241,8 тысячи рублей. При этом забронировать недельный тур в Турцию на двоих с вылетом 1—4 мая из Челябинска и проживанием в 4-звездочном отеле можно и дешевле — от 148,1 тысячи рублей. Отдых в 5-звездочном отеле обойдется чуть дороже — по 164,95 тысячи рублей. Для расчета питание рассчитывалось по системе «все включено». Васильева добавила, что рост цен составил по некоторым отелям 20-30%. В определенной степени удорожание туров сдержало снижение курса евро. «В топ курортов в рамках путешествий и с заездами в течение майских праздников вошли: Аланья и Белек с идентичными показателями (по 40,9% — доли от общего объема продаж). На Анталья пришлась пятая часть заездов (18,2%)», — проанализировали для URA.RU в «Слетать.ру». Средняя продолжительность отдыха в Турции увеличилась на двое суток до девяти ночей. Путевки туристы предпочли покупать заранее: в среднем за полтора месяца. В 2024 году глубина бронирований составляла около месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска и области не спешат в 2025 году приобретать туры на майские праздники в Турцию. Как URA.RU сообщили участники рынка, ажиотажного спроса не наблюдается. «Никто не рвется в Турцию. Спрос достаточно спокойный», — пояснила URA.RU руководитель туркомпании «Андромеда» в Челябинске Ольга Васильева. В пресс-службе компании «Слетать.ру» отметили, что спрос находится на уровне 2024 года. Средний чек на туры с вылетами из Челябинска достигли 241,8 тысячи рублей. При этом забронировать недельный тур в Турцию на двоих с вылетом 1—4 мая из Челябинска и проживанием в 4-звездочном отеле можно и дешевле — от 148,1 тысячи рублей. Отдых в 5-звездочном отеле обойдется чуть дороже — по 164,95 тысячи рублей. Для расчета питание рассчитывалось по системе «все включено». Васильева добавила, что рост цен составил по некоторым отелям 20-30%. В определенной степени удорожание туров сдержало снижение курса евро. «В топ курортов в рамках путешествий и с заездами в течение майских праздников вошли: Аланья и Белек с идентичными показателями (по 40,9% — доли от общего объема продаж). На Анталья пришлась пятая часть заездов (18,2%)», — проанализировали для URA.RU в «Слетать.ру». Средняя продолжительность отдыха в Турции увеличилась на двое суток до девяти ночей. Путевки туристы предпочли покупать заранее: в среднем за полтора месяца. В 2024 году глубина бронирований составляла около месяца.