22 апреля 2025

Челябинцам разонравилось отдыхать на майских праздниках в Турции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ажиотажа на путевки в Турцию не наблюдается Фото:

Жители Челябинска и области не спешат в 2025 году приобретать туры на майские праздники в Турцию. Как URA.RU сообщили участники рынка, ажиотажного спроса не наблюдается.

«Никто не рвется в Турцию. Спрос достаточно спокойный», — пояснила URA.RU руководитель туркомпании «Андромеда» в Челябинске Ольга Васильева.

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В пресс-службе компании «Слетать.ру» отметили, что спрос находится на уровне 2024 года. Средний чек на туры с вылетами из Челябинска достигли 241,8 тысячи рублей. При этом забронировать недельный тур в Турцию на двоих с вылетом 1—4 мая из Челябинска и проживанием в 4-звездочном отеле можно и дешевле — от 148,1 тысячи рублей. Отдых в 5-звездочном отеле обойдется чуть дороже — по 164,95 тысячи рублей. Для расчета питание рассчитывалось по системе «все включено». Васильева добавила, что рост цен составил по некоторым отелям 20-30%. В определенной степени удорожание туров сдержало снижение курса евро.

«В топ курортов в рамках путешествий и с заездами в течение майских праздников вошли: Аланья и Белек с идентичными показателями (по 40,9% — доли от общего объема продаж). На Анталья пришлась пятая часть заездов (18,2%)», — проанализировали для URA.RU в «Слетать.ру».

Средняя продолжительность отдыха в Турции увеличилась на двое суток до девяти ночей. Путевки туристы предпочли покупать заранее: в среднем за полтора месяца. В 2024 году глубина бронирований составляла около месяца.

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Жители Челябинска и области не спешат в 2025 году приобретать туры на майские праздники в Турцию. Как URA.RU сообщили участники рынка, ажиотажного спроса не наблюдается. «Никто не рвется в Турцию. Спрос достаточно спокойный», — пояснила URA.RU руководитель туркомпании «Андромеда» в Челябинске Ольга Васильева. В пресс-службе компании «Слетать.ру» отметили, что спрос находится на уровне 2024 года. Средний чек на туры с вылетами из Челябинска достигли 241,8 тысячи рублей. При этом забронировать недельный тур в Турцию на двоих с вылетом 1—4 мая из Челябинска и проживанием в 4-звездочном отеле можно и дешевле — от 148,1 тысячи рублей. Отдых в 5-звездочном отеле обойдется чуть дороже — по 164,95 тысячи рублей. Для расчета питание рассчитывалось по системе «все включено». Васильева добавила, что рост цен составил по некоторым отелям 20-30%. В определенной степени удорожание туров сдержало снижение курса евро. «В топ курортов в рамках путешествий и с заездами в течение майских праздников вошли: Аланья и Белек с идентичными показателями (по 40,9% — доли от общего объема продаж). На Анталья пришлась пятая часть заездов (18,2%)», — проанализировали для URA.RU в «Слетать.ру». Средняя продолжительность отдыха в Турции увеличилась на двое суток до девяти ночей. Путевки туристы предпочли покупать заранее: в среднем за полтора месяца. В 2024 году глубина бронирований составляла около месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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