22 апреля 2025

В пермском аэропорту Большое Савино отработали последствия учебной атаки БПЛА. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту прозвучал сигнал тревоги из-за условного пожара в здании
В аэропорту прозвучал сигнал тревоги из-за условного пожара в здании Фото:

В Перми сотрудники пермского аэропорта Большое Савино провели учения по ликвидации последствий атаки дрона. Впервые ко взаимодействию привлекли городские и краевые медслужбы и учреждения, передает пресс-служба минздрава Прикамья.

«Аэропорт стал площадкой для проведения тактико-специальных учений по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Впервые было отработано взаимодействие между центром медицины катастроф, скорой помощи, ФМБА России, ГКБ им. Тверье и службами Большого Савино. Всего в учениях приняли участие порядка 100 специалистов», — указана в telegram-канале ведомства.

По сценарию, в результате атаки беспилотника произошел взрыв с частичным обрушением конструкций. Ранения получили 18 человек. Из них — тяжело пострадали восемь, у двоих диагностировали травмы средней степени тяжести, семь — отделались ушибами и ссадинами. Еще один человек погиб.

Кураторы остались довольны результатами командной тренировки. На выполнение поставленных задач в условиях ЧС участникам потребовалось 1,5 часа.

В пермском аэропорту такие учения — не редкость. Справляться с последствиями атак БПЛА учат специалистов во многих прикамских компаниях и — на экономически и социально значимых объектах.

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В Перми сотрудники пермского аэропорта Большое Савино провели учения по ликвидации последствий атаки дрона. Впервые ко взаимодействию привлекли городские и краевые медслужбы и учреждения, передает пресс-служба минздрава Прикамья. «Аэропорт стал площадкой для проведения тактико-специальных учений по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Впервые было отработано взаимодействие между центром медицины катастроф, скорой помощи, ФМБА России, ГКБ им. Тверье и службами Большого Савино. Всего в учениях приняли участие порядка 100 специалистов», — указана в telegram-канале ведомства. По сценарию, в результате атаки беспилотника произошел взрыв с частичным обрушением конструкций. Ранения получили 18 человек. Из них — тяжело пострадали восемь, у двоих диагностировали травмы средней степени тяжести, семь — отделались ушибами и ссадинами. Еще один человек погиб. Кураторы остались довольны результатами командной тренировки. На выполнение поставленных задач в условиях ЧС участникам потребовалось 1,5 часа. В пермском аэропорту такие учения — не редкость. Справляться с последствиями атак БПЛА учат специалистов во многих прикамских компаниях и — на экономически и социально значимых объектах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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