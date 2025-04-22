В Перми сотрудники пермского аэропорта Большое Савино провели учения по ликвидации последствий атаки дрона. Впервые ко взаимодействию привлекли городские и краевые медслужбы и учреждения, передает пресс-служба минздрава Прикамья.
«Аэропорт стал площадкой для проведения тактико-специальных учений по ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. Впервые было отработано взаимодействие между центром медицины катастроф, скорой помощи, ФМБА России, ГКБ им. Тверье и службами Большого Савино. Всего в учениях приняли участие порядка 100 специалистов», — указана в telegram-канале ведомства.
По сценарию, в результате атаки беспилотника произошел взрыв с частичным обрушением конструкций. Ранения получили 18 человек. Из них — тяжело пострадали восемь, у двоих диагностировали травмы средней степени тяжести, семь — отделались ушибами и ссадинами. Еще один человек погиб.
Кураторы остались довольны результатами командной тренировки. На выполнение поставленных задач в условиях ЧС участникам потребовалось 1,5 часа.
В пермском аэропорту такие учения — не редкость. Справляться с последствиями атак БПЛА учат специалистов во многих прикамских компаниях и — на экономически и социально значимых объектах.
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