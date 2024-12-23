В аэропорту Перми отработали учебную атаку БПЛА

Сотрудники пермского аэропорта Большое Савино провели учения по сценарию с нападением БПЛА. Об этом URA.RU рассказал источник в компании.
«Отрабатывали учебный прилет дрона. Беспилотник якобы обнаружили на границе Пермского края», — пояснил собеседник URA.RU.
Примерно по такому же сценарию были проведены учения минимум в одной из детских городских больниц. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в краевом минтербезе. Ответ ожидается.
Ранее на пермском оборонном заводе «Машиностроитель» провели учения по отражению атаки БПЛА. Цель — проверка бдительности сотрудников и экстренных служб предприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!