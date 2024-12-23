23 декабря 2024

В аэропорту Перми отработали учебную атаку БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
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По условию учений, беспилотник был обнаружен на подлете к аэропорту
По условию учений, беспилотник был обнаружен на подлете к аэропорту Фото:

Сотрудники пермского аэропорта Большое Савино провели учения по сценарию с нападением БПЛА. Об этом URA.RU рассказал источник в компании.

«Отрабатывали учебный прилет дрона. Беспилотник якобы обнаружили на границе Пермского края», — пояснил собеседник URA.RU.

Примерно по такому же сценарию были проведены учения минимум в одной из детских городских больниц. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в краевом минтербезе. Ответ ожидается.

Ранее на пермском оборонном заводе «Машиностроитель» провели учения по отражению атаки БПЛА. Цель — проверка бдительности сотрудников и экстренных служб предприятия.

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Сотрудники пермского аэропорта Большое Савино провели учения по сценарию с нападением БПЛА. Об этом URA.RU рассказал источник в компании. «Отрабатывали учебный прилет дрона. Беспилотник якобы обнаружили на границе Пермского края», — пояснил собеседник URA.RU. Примерно по такому же сценарию были проведены учения минимум в одной из детских городских больниц. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в краевом минтербезе. Ответ ожидается. Ранее на пермском оборонном заводе «Машиностроитель» провели учения по отражению атаки БПЛА. Цель — проверка бдительности сотрудников и экстренных служб предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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