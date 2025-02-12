В Перми на Камской ГЭС пройдут учения на случай атаки беспилотников

В Перми на Камской ГЭС проведут тренировку, чтобы персонал смог отработать действия при угрозе атаки беспилотников. В Единой дежурно-диспетчерской службе города предупреждают, что будет звучать тревожная сирена, также на объекте будет работать громкая связь.
«14 февраля на Камской ГЭС будет проведена тренировка по действиям персонала в случае возникновения угрозы воздействия БПЛА. Будет задействована внутренняя громкоговорящая связь. Находящиеся рядом с Камской ГЭС жители могут услышать звук сирены», — предупреждает служба в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что на фоне атак украинских беспилотников на регионы России в Перми антидроновые ружья закупила частная охранная фирма. Однако в самом Пермском крае атаки не было.
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