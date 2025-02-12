12 февраля 2025

В Перми на Камской ГЭС пройдут учения на случай атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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В районе ГЭС будет слышная сирена и тревожные сообщения по громкой связи
В районе ГЭС будет слышная сирена и тревожные сообщения по громкой связи Фото:

В Перми на Камской ГЭС проведут тренировку, чтобы персонал смог отработать действия при угрозе атаки беспилотников. В Единой дежурно-диспетчерской службе города предупреждают, что будет звучать тревожная сирена, также на объекте будет работать громкая связь.

«14 февраля на Камской ГЭС будет проведена тренировка по действиям персонала в случае возникновения угрозы воздействия БПЛА. Будет задействована внутренняя громкоговорящая связь. Находящиеся рядом с Камской ГЭС жители могут услышать звук сирены», — предупреждает служба в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что на фоне атак украинских беспилотников на регионы России в Перми антидроновые ружья закупила частная охранная фирма. Однако в самом Пермском крае атаки не было.

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В Перми на Камской ГЭС проведут тренировку, чтобы персонал смог отработать действия при угрозе атаки беспилотников. В Единой дежурно-диспетчерской службе города предупреждают, что будет звучать тревожная сирена, также на объекте будет работать громкая связь. «14 февраля на Камской ГЭС будет проведена тренировка по действиям персонала в случае возникновения угрозы воздействия БПЛА. Будет задействована внутренняя громкоговорящая связь. Находящиеся рядом с Камской ГЭС жители могут услышать звук сирены», — предупреждает служба в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что на фоне атак украинских беспилотников на регионы России в Перми антидроновые ружья закупила частная охранная фирма. Однако в самом Пермском крае атаки не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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