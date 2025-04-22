Сотни военных Франции, включая генералов, потребовали раскрыть участие в боях на Украине

Во Франции просят раскрыть информацию об их военных на Украине

23 апреля 2025 в 05:38 Размер текста - 17 +

Во Франции обеспокоены судьбой их военнослужащих на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотни бывших военных, включая 26 генералов, направили открытое письмо спикерам обеих палат парламента Франции. Они потребовали раскрыть информацию о возможном пребывании республиканских военнослужащих на территории Украины и провести голосование по вопросу их дальнейшего присутствия. Об этом сообщил глава ассоциации Place d’Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак. «Наша ассоциация не является автором данного текста, его подготовила группа военных, среди которых 26 генералов. Place d’Armes лишь валидировала и поддержала их призыв, разместив его на своем сайте, где есть возможность поставить под ним подпись», — процитировало Фабре-Бернадака ТАСС. По сведениям издания, за два дня после публикации письмо поддержали более девяти тысяч человек. В обращении подчеркивается наличие различной информации о присутствии французских военных на Украине. Авторы письма требуют от парламента добиться публикации в официальном вестнике республики этой информации и организовать дебаты с последующим голосованием по вопросу о продолжении «возможного вмешательства». Как сообщало URA.RU, в Париже проходили переговоры с представителями Украины и Франции, а также Великобритании и Германии. На встрече обсуждались вопросы полного прекращения огня на территории Украины и возможное размещение иностранного военного контингента в стране. Ранее, по словам директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Франция готовила отправку на Украину двух тысяч военных. Также во французской армии выражали беспокойства по поводу увеличивающегося числа погибших на территории СВО соотечественников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотни бывших военных, включая 26 генералов, направили открытое письмо спикерам обеих палат парламента Франции. Они потребовали раскрыть информацию о возможном пребывании республиканских военнослужащих на территории Украины и провести голосование по вопросу их дальнейшего присутствия. Об этом сообщил глава ассоциации Place d’Armes, бывший капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак. «Наша ассоциация не является автором данного текста, его подготовила группа военных, среди которых 26 генералов. Place d’Armes лишь валидировала и поддержала их призыв, разместив его на своем сайте, где есть возможность поставить под ним подпись», — процитировало Фабре-Бернадака ТАСС. По сведениям издания, за два дня после публикации письмо поддержали более девяти тысяч человек. В обращении подчеркивается наличие различной информации о присутствии французских военных на Украине. Авторы письма требуют от парламента добиться публикации в официальном вестнике республики этой информации и организовать дебаты с последующим голосованием по вопросу о продолжении «возможного вмешательства». Как сообщало URA.RU, в Париже проходили переговоры с представителями Украины и Франции, а также Великобритании и Германии. На встрече обсуждались вопросы полного прекращения огня на территории Украины и возможное размещение иностранного военного контингента в стране. Ранее, по словам директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Франция готовила отправку на Украину двух тысяч военных. Также во французской армии выражали беспокойства по поводу увеличивающегося числа погибших на территории СВО соотечественников.