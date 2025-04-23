Владельцы магазинов попросили не сдерживать цены на продукты

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Производители и ритейлеры призвали правительство не регулировать цены на продукты
Производители и ритейлеры призвали правительство не регулировать цены на продукты Фото:
новость из сюжета
В России взлетели цены на еду

Отечественные производители и ритейлеры попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина не регулировать цены на продукты. Представителей отрасли беспокоит, что правительство не отклоняет новые законопроекты об усилении контроля за стоимостью товаров.

«Производители и ритейлеры попросили кабмин не регулировать цены на продукты. Их беспокоит, что власти не отклоняют новые законодательные идеи по усилению контроля за стоимостью продтоваров», — говорится в материале «Ведомостей». Журналисты издания ознакомились с письмом представителей отрасли к Мишустину, где производители и ритейлеры выразили свою позицию по регулированию цен на продукты.

По данным Росстата, цены на картофель за последний месяц увеличились на 17,2%. Кроме того, на 9,9% подорожала свекла, на 9,4% — помидоры и на 8,2% — белокочанная капуста.

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Отечественные производители и ритейлеры попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина не регулировать цены на продукты. Представителей отрасли беспокоит, что правительство не отклоняет новые законопроекты об усилении контроля за стоимостью товаров. «Производители и ритейлеры попросили кабмин не регулировать цены на продукты. Их беспокоит, что власти не отклоняют новые законодательные идеи по усилению контроля за стоимостью продтоваров», — говорится в материале «Ведомостей». Журналисты издания ознакомились с письмом представителей отрасли к Мишустину, где производители и ритейлеры выразили свою позицию по регулированию цен на продукты. По данным Росстата, цены на картофель за последний месяц увеличились на 17,2%. Кроме того, на 9,9% подорожала свекла, на 9,4% — помидоры и на 8,2% — белокочанная капуста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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